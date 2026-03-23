"Este é um ataque incendiário antissemita profundamente terrível". Starmer condena ataque contra ambulâncias

Agência Lusa , AM
Há 50 min
(Obtido pela CNN)

Primeiro-ministro britânico classifica como terrível ataque contra ambulâncias de comunidade judaica

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou como "profundamente terrível" o ataque incendiário contra quatro ambulâncias pertencentes à comunidade judaica no norte de Londres, que a polícia está a investigar como um possível crime de ódio.

"Este é um ataque incendiário antissemita profundamente terrível. Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica que acordou hoje pela manhã com esta terrível notícia", declarou o líder trabalhista na rede social X.

"O antissemitismo não tem lugar na nossa sociedade", afirmou Starmer, exortando qualquer pessoa com informações sobre o incidente a contactar as autoridades.

O ataque ocorreu de madrugada, em Golders Green, um bairro com uma grande comunidade judaica, mas ninguém ficou ferido. Após o incêndio, as autoridades retiraram as pessoas de várias casas próximas por precaução e encerraram o acesso a algumas ruas em redor do local.

As ambulâncias pertencem à Hatzola, uma organização de serviços de emergência médica ligada à comunidade judaica e composta maioritariamente por voluntários.

O rabino Ephraim Mirvis classificou os atentados: "um ataque particularmente repugnante, não só contra a comunidade judaica, mas também contra os valores que partilhamos enquanto sociedade".

Mirvis descreveu, na rede social Facebook, o serviço de ambulâncias da Hatzola como "extraordinário" e acrescentou que a sua "única missão é proteger a vida, tanto judaica como não judaica".

"O ataque à Hatzola por pessoas tão comprometidas com o terror, o ódio e a profanação da vida é um doloroso lembrete da batalha continua entre aqueles que santificam a vida e aqueles que procuram a destruir", acrescentou.

Mirvis referiu que, “no momento em que as comunidades judaicas de todo o mundo enfrentam um padrão crescente destes ataques violentos”, irão encarar esta situação “com determinação partilhada” e vão se manter “unidos contra o ódio e a intimidação”.

Temas: Keir Starmer Golders Green Londres Ambulância Comunidade judaica

Relacionados

Polícia de Londres investiga incêndio de ambulância como crime antissemita

Várias ambulâncias de organização judaica incendiadas em caso de antissemitismo em Londres

Europa

Trump e Gronelândia pairam sobre as eleições antecipadas na Dinamarca, mas os eleitores parecem estar focados noutras questões. Tudo o que precisa de saber

Há 28 min

"Muito mau pressentimento": arrancou a ofensiva de primavera da Rússia

Há 36 min

Airbnb obrigado a pagar 64 milhões de euros em multa ao Estado espanhol

Há 46 min

"Este é um ataque incendiário antissemita profundamente terrível". Starmer condena ataque contra ambulâncias

Há 50 min
Mais Europa

Mais Lidas

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos

21 mar, 12:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

"Há alturas em que consigo conciliar, mas com privação de sono": estes jovens trabalham durante o dia e estudam à noite para entrar o mais cedo possível no mercado

Ontem às 08:00

Já se fazem cirurgias com inteligência artificial em Portugal. Rui foi o primeiro a ser operado

21 mar, 18:00

Hilariante: guarda-redes de Abel encontrou nova forma de perder tempo

Ontem às 10:20

"Quem se lembra da guerra Irão-Iraque sabe": como a história e a guerra dos petroleiros se repetem no Estreito de Ormuz

Ontem às 17:51

Esqueça a proteína: este nutriente está a conquistar os consumidores

21 mar, 09:00

Uma jovem de 16 anos ficou perdida numa cidade desconhecida, sem dinheiro. Duas freiras convidaram-na a passar a noite com elas

21 mar, 11:00

Há greve na segunda-feira e Função Pública espera uma "forte" adesão

20 mar, 19:36

Cancro colorretal já é o mais mortal entre jovens adultos

Ontem às 09:00

Como a Ucrânia está a usar a aprendizagem de quatro anos de guerra para ajudar os países do Médio Oriente

20 mar, 18:07