"Todos os sinais de alerta estão aí": Starmer avisa para os perigos vindos da Rússia: "Devemos estar prontos para lutar, para fazer o que for preciso para proteger o nosso povo"

CNN Portugal , MJC
Há 44 min
Keir Starmer na conferência de Munique (AP)

Na Conferência de Segurança de Munoque, o primeiro-ministro britânico disse que o perigo para a Europa não se extingue mesmo que haja um acordo de paz para a Ucrânia

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirma que “durante muitos anos, para a maioria das pessoas no Reino Unido, a guerra era algo distante: algo que nos preocupava profundamente, mas que acontecia longe”. Mas agora, “a solidez da paz” está a “enfraquecer”, disse no seu discurso na Conferência de Segurança de Munique. Por isso, os líderes precisam de se antecipar aos “sinais de alerta” vindos da Rússia e preparar-se para o que pode acontecer no futuro.

“Todos os sinais de alerta estão aí. A Rússia provou a sua sede de agressão, causando um sofrimento terrível ao povo ucraniano", alertou. "As suas ameaças híbridas estendem-se a todo o nosso continente, não só ameaçando a nossa segurança, mas também destruindo o nosso contrato social, colaborando com populistas que minam os nossos valores, utilizando a desinformação para semear a divisão, utilizando ataques cibernéticos e sabotagem para perturbar as nossas vidas e agravando a crise do custo de vida.”

Starmer disse que a Rússia “cometeu um enorme erro estratégico” na Ucrânia, mas continua a rearmar-se e, como diz a NATO, poderá estar pronta para usar a força contra a aliança “até ao final desta década”. Mesmo que haja um acordo de paz na Ucrânia, “o perigo mais amplo para a Europa não terminaria aí”, mas apenas aumentaria.

Starmer afirma que “não procuramos o conflito”, mas que precisamos de “enfrentar estas ameaças”. "Não estamos hoje numa encruzilhada, o caminho que temos pela frente é reto, e é claro que devemos construir o nosso poder duro, porque essa é a moeda da era", disse. "Devemos ser capazes de dissuadir agressões e, sim, se necessário, devemos estar prontos para lutar, para fazer o que for preciso para proteger o nosso povo, os nossos valores e o nosso modo de vida e, como Europa, devemos sustentar-nos pelos nossos próprios pés."

“Tal como Europa, devemos agora ser auto-suficientes”, e isto significa “deixar de lado as pequenas disputas políticas e as preocupações de curto prazo”, mas concentrarmo-nos em trabalhar em conjunto. Isto significa “agir em conjunto para construir uma Europa mais forte e uma NATO mais europeia, assente em laços mais profundos entre o Reino Unido e a UE”.

O líder britânico critica veementemente “os vendedores de soluções fáceis” dos “extremos de esquerda e de direita”, que são “lenientes com a Rússia, fracos em relação à NATO, quando não se opõem totalmente a ela”. “O futuro que oferecem é de divisão e capitulação”, alerta, dizendo que “as luzes se apagariam em toda a Europa mais uma vez”. Mas, insiste, “não permitiremos que isso aconteça”.

Temas: Keir Starmer Conferência de Munique Segurança Rússia Guerra

