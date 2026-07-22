Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

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Jovem atriz morreu num acidente de carro. No cinema interpretou Jia, uma menina surda que conseguia comunicar com o primata através de gestos

Kaylee Hottle, atriz surda conhecida pelo seu papel nos dois filmes da saga Godzilla, morreu aos 18 anos num acidente de viação em Maryland na manhã desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo gabinete do xerife do condado de Frederick.

Hottle era uma das três pessoas que seguiam na viatura. O veículo despistou-se, embatendo numa vala. Segundo a polícia, o condutor de 19 anos foi levado para o hospital com ferimentos ligeiros, o outro ocupante recusou a assistência médica.

Ao que tudo indica, o excesso de velocidade estará na origem do acidente, que está agora a ser investigado pelas autoridades.

Kaylee Hottle, que cresceu numa família surda, falava língua gestual americana. Tinha quatro irmãos. Nas redes sociais, os pais partilharam vídeos emotivos sobre a morte da jovem. A família diz-se devastada com o sucedido, mas manifesta o seu perdão para com o condutor.

A jovem teve uma paragem cardíaca antes de chegar ao hospital, para onde foi transportada de helicóptero.

Kaylee Hottle ficou conhecida nos filmes de “Godzilla” por interpretar Jia, uma jovem órfã que vê para lá da aparência ameaçadora do primata, acabando por formar uma ligação especial com ele através de gestos. Vários atores deste universo cinematográfico já demonstraram o seu pesar.

Hottle já tinha participado um episódio de 2021 de “Magnum P.I.” e tinha sido selecionada para entrar no filme “What Doesn’t Kill Us”.