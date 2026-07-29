Lembra-se de "Nightcall"? Encontraram Kavinsky morto em casa e isto é o que se sabe

CNN , Jack Guy
Há 1h e 50min
O músico francês Kavinsky atua durante o Festiv4 em Paris, a 20 de junho de 2025 (Abdullah Firas/ABACA/Shutterstock)
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Autoridades estão a investigar a causa da morte do DJ

O DJ francês Kavinsky, mais conhecido pela faixa de música eletrónica "Nightcall", morreu aos 50 anos.

O artista, cujo nome verdadeiro era Vincent Belorgey, foi encontrado morto na sua casa em Paris esta terça-feira, informou a afiliada da CNN, BFMTV.

Está em curso uma investigação para determinar a causa da morte, informou o Ministério Público de Paris à BFMTV.

Belorgey começou a fazer música no início dos anos 2000 e lançou o seu primeiro EP, "Teddy Boy", em 2006. Chegou a abrir os concertos da dupla francesa de música eletrónica Daft Punk na sua digressão de 2007.

"Nightcall", lançada em 2010, remete para o synth-pop dos anos 80. A música foi utilizada nos créditos iniciais do filme "Drive" (2011), protagonizado por Ryan Gosling, e também na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

A ministra da Cultura de França, Catherine Pégard, confirmou a sua morte numa publicação na rede social X, já esta quarta-feira.

“Com a partida repentina de Kavinsky, a França perde uma das suas vozes mais singulares”, escreveu. “Do filme ‘Drive’ aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro apreciou ‘Nightcall’. Dançante e nostálgica ao mesmo tempo, a sua música continuará a ressoar além-fronteiras e entre diferentes gerações.”

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O presidente francês, Emmanuel Macron, publicou uma homenagem na sua conta oficial do Facebook. “Kavinsky, orgulho francês para sempre”, escreveu.

A CNN contactou os representantes de Kavinsky para obter um comentário.

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Temas: Kavinsky DJ Nightcall Vincent Belorgey

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