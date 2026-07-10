Influenciadora brasileira morre após cair de prédio de 27 andares no Dubai

Há 40 min

Governo brasileiro está a acompanhar o caso

A influenciadora brasileira Kauana Bilhar, de 26 anos, morreu após cair do 27.º andar de um edifício no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A morte foi confirmada pela mãe da jovem nas redes sociais na última quarta-feira. A família da vítima é de Santa Catarina.

Segundo a família, Kauana tinha-se mudado para o Dubai em busca de melhores oportunidades de vida. Atualmente trabalhava como influenciadora digital e produzia conteúdo para as redes sociais.

Numa publicação nas redes sociais, a mãe da jovem lamentou a perda da filha.

“Você foi, e sempre será, o maior presente que Deus me deu. A distância que a vida nos impôs nunca será maior do que o amor que nos une. Enquanto eu viver, levarei seu nome, seu sorriso e seu amor comigo", pode ler-se na mensagem.

Numa nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que acompanha o caso e continua à disposição dos familiares para prestar a assistência consular.

As circunstâncias da queda ainda estão a ser investigadas.