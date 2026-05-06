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Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

CNN , Amarachi Orie
Há 1h e 15min
Catherine Middleton visita a Sudbury Silk Mills, em Sudbury, Inglaterra, a 11 de setembro de 2025. Arthur Edwards/Getty Images

A visita a Reggio Emilia foca-se em modelos educativos inovadores e marca o regresso gradual às funções internacionais

A Princesa de Gales prepara-se para realizar a sua primeira viagem oficial ao estrangeiro desde a recuperação de um cancro. A mulher do príncipe William deverá deslocar-se a Itália na próxima semana para uma viagem de trabalho a solo de dois dias com o Royal Foundation Centre for Early Childhood, segundo o Palácio de Kensington.

Catherine lançou o centro em 2021 com o objetivo de aumentar a sensibilização para o impacto que as experiências na primeira infância podem ter nos resultados ao longo da vida.

Entre a próxima quarta e quinta-feira, a princesa estará na cidade italiana de Reggio Emilia, no norte do país, para explorar abordagens internacionalmente reconhecidas no apoio a crianças pequenas e aos seus cuidadores, informou o palácio num comunicado partilhado com a CNN na quarta-feira.

A cidade é conhecida mundialmente pela sua filosofia educativa registada, a Abordagem Reggio Emilia, que vê as crianças como figuras ativas e centrais no seu próprio processo de aprendizagem, defendendo que os centros educativos devem adaptar-se às diferentes formas de pensar e comunicar das crianças.

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Kate irá reunir-se com educadores, pais, crianças e líderes comunitários e empresariais para observar a Abordagem Reggio Emilia em prática, segundo o Palácio de Kensington.

“A princesa aguarda com grande expectativa a visita a Itália na próxima semana e a oportunidade de ver em primeira mão como a abordagem Reggio Emilia cria ambientes onde a natureza e relações humanas afetuosas se conjugam para apoiar o desenvolvimento das crianças”, afirmou um porta-voz do Palácio de Kensington no comunicado.

A visita marcará a primeira deslocação internacional de Kate desde 2022, quando surgiu ao lado de William, príncipe de Gales em Boston, Massachusetts, para os Earthshot Prize Awards.

Kate passou grande parte de 2024 a lidar com problemas de saúde, mas revelou em janeiro do ano passado que está em remissão do cancro, meses depois de concluir a quimioterapia.

Numa conversa com pacientes no Hospital de Colchester, no sudeste de Inglaterra, em julho, Kate descreveu a fase após o tratamento do cancro como “realmente difícil”, acrescentando que “não se consegue funcionar normalmente em casa como antes”.

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Ainda assim, a princesa tem regressado gradualmente às suas funções reais, com deslocações dentro do Reino Unido.

Temas: Kate Middleton Família real britânica Princesa de Gales Itália Reggio Emilia
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