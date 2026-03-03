ERS abre processo de contraordenação ao Kastelo

Agência Lusa , AM
Há 39 min
Único centro de cuidados continuados e paliativos para crianças pode fechar

Regulador insiste no facto de a associação Nomeiodonada ter desrespeitado a decisão anterior por si emitida, tendo por isso aberto um processo de contraordenação

A Entidade Reguladora da Saúde abriu um processo de contraordenação à Associação Nomeiodonada, que explora a unidade de cuidados continuados e paliativos pediátricos Kastelo, ordenando-lhe que cumpra as instruções dadas na anterior fiscalização de 2020.

Numa deliberação do último trimestre do ano passado, conhecida esta terça-feira, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recorda que o Kastelo, em Matosinhos, já tinha sido alvo de um processo de inquérito aberto em 2019, que resultou numa série de instruções que a associação que gere a unidade se comprometeu a cumprir.

Depois de ter recebido novas denuncias anónimas – entre outubro de 2024 e junho de 2025 -, a ERS promoveu em julho do ano passado uma ação de fiscalização ao Kastelo, tendo confirmado que não cumpria “os requisitos mínimos” de funcionamento das unidades de internamento e ambulatório de cuidados integrados pediátricos.

A ERS insiste no facto de a associação Nomeiodonada ter desrespeitado a decisão anterior por si emitida, tendo por isso aberto um processo de contraordenação.

Em outubro do ano passado, noticias divulgadas pelo Jornal de Notícias (JN) revelaram buscas do Ministério Público, PSP e peritos da Medicina Legal no Kastelo, em Matosinhos, por suspeitas de maus tratos.

Nas buscas de outubro, segundo escreveu na altura o JN, foram encontrados bens alimentares fora de prazo há bastante tempo, assim como medicação fora da validade.

Também no ano passado, em julho, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) anunciou ter instaurado uma inspeção à unidade de cuidados pediátricos, na sequência de denúncias anónimas recebidas.

A unidade já tinha sido alvo, há seis anos, de denúncias de maus-tratos e negligência a crianças, abuso de poder e assédio laboral a funcionários.

Temas: Kastelo Entidade Reguladora da Saúde Unidade de cuidados continuados Cuidados paliativos pediátricos

Saúde

ERS abre processo de contraordenação ao Kastelo

Há 39 min

Doente morre após 18 horas à espera: regulador impõe mudanças na urgência de Coimbra

Há 1h e 4min

Regulador da Saúde aplicou mais de 660 mil euros de multas

Há 2h e 41min

Especialistas e doentes desafiam Governo a tirar do papel medidas contra obesidade

Hoje às 06:06
Mais Saúde

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

1 mar, 20:03

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

1 mar, 13:18

Trump ficou surpreendido com uma coisa que o Irão fez e garante: "Ainda nem sequer começámos a atacá-los com força"

Ontem às 15:45

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Hoje às 07:30

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Ontem às 07:00

Há redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na UE

Ontem às 06:06

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

1 mar, 18:33