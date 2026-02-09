Japão reativa maior central nuclear do mundo fechada desde acidente de Fukushima

Agência Lusa
Há 32 min
TEPCO (AP)

A elétrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) reativou esta segunda-feira a central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), a maior do mundo em capacidade e fechada em 2011 após o acidente em Fukushima.

"Às 14:00, hora local (05:00 em Lisboa), as barras de controlo foram retiradas e o reator número 6 da central nuclear foi colocado em funcionamento", indicou a TEPCO num comunicado. O reinício do reator tinha sido suspenso em janeiro último depois de um alarme ter disparado.

A empresa acrescentou que continuará a verificar "a integridade dos equipamentos da central" e afirmou que responderá "com sinceridade" às inspeções da Autoridade Reguladora Nuclear.

A empresa planeia aumentar gradualmente a quantidade de energia gerada em Kashiwazaki-Kariwa até retomar as operações comerciais a partir de 18 de março.

A TEPCO já reiniciou a central a 21 de janeiro, quinze anos após o encerramento em 2011 na sequência do acidente nuclear de Fukushima, mas foi obrigada a desligar o reator depois de detetar um alarme no sistema de monitorização das barras de controlo, que permitem regular a potência e são essenciais para a segurança.

É a primeira vez que a TEPCO, que administrava a central de Fukushima antes do desastre, reativa uma das suas centrais desde o acidente nuclear, causado pelo forte terremoto e subsequente tsunami, que atingiram o nordeste do Japão em 11 de março de 2011.

Os reatores 6 e 7 de Kashiwazaki-Kariwa já passaram pelas revisões para a respetiva reativação em 2017, mas posteriormente foi ordenado que a central permanecesse parada devido a falhas na segurança contra ataques terroristas.

Em dezembro de 2023, as medidas adotadas foram aprovadas e, desde então, a TEPCO tem vindo a ultrapassar os trâmites necessários para colocar ambos os reatores em funcionamento.

Com uma capacidade superior a 8.000 megawatts (MW), a central de Kashiwazaki-Kariwa é uma peça fundamental no plano de fornecimento de energia da TEPCO e está em linha com a estratégia promovida pelo Governo japonês de Sanae Takaichi de impulsionar as centrais nucleares e cumprir metas de redução de emissões.

