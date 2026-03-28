Grupo de hackers pró-Irão revela que invadiu a conta do diretor do FBI

Agência Lusa , AM
Há 2h e 11min
Kash Patel (AP)

Muitos dos registos pareciam estar relacionados com as suas viagens pessoais e negócios de há mais de 10 anos

Um grupo de ʽhackers̓ pró-Irão revelou este sábado que invadiu a conta do diretor do FBI e publicou na internet fotografias antigas e outros documentos do responsável, noticiou a Associated Press (AP).

"Kash Patel, o atual chefe do FBI, que um dia viu o seu nome exibido com orgulho na sede da agência, vai agora encontrar o seu nome na lista de vítimas de hackers", disse o grupo Handala, numa mensagem publicada este sábado, citado na notícia da AP.

A mensagem era acompanhada por fotos antigas do diretor do Departamento Federal de Investigação (sigla em inglês, FBI), sendo que algumas fotografias mostravam o responsável ao lado de um carro desportivo antigo e outra com um charuto na boca.  

Muitos dos registos pareciam estar relacionados com as suas viagens pessoais e negócios de há mais de 10 anos, segundo a AP.

O grupo pró-Irão Handala indicou que estava a disponibilizar para ʽdownload̓ e-mails e outros documentos da conta de Kash Patel.  

O Handala referiu ainda que o ataque foi uma retaliação por alegados ataques dos Estados Unidos que mataram crianças iranianas.

O FBI disse, em comunicado, citado na notícia da AP, que "está ciente dos agentes maliciosos que visam as informações de e-mail pessoais do diretor Patel", indicando que todas as medidas necessárias para mitigar os potenciais riscos associados a esta atividade foram tomadas.

"As informações em causa são de natureza histórica e não envolvem informações governamentais", acrescentou o departamento.

O FBI não identificou o Handala como responsável pela divulgação de fotografias e documentos, mas referiu que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a oferecer uma recompensa de até 10 milhões de dólares (cerca de oito milhões de euros) por informações que levem à identificação de membros do grupo de hackers Handala.

De acordo com o FBI, o grupo Handala "tem frequentemente como alvo funcionários do Governo dos EUA".

No comunicado, não ficou claro quando é que o ataque reivindicado pelo Handala pode ter ocorrido.

Em 2024, antes da confirmação de Kash Patel como diretor do departamento, foram publicadas notícias que referiram que o dirigente do FBI tinha sido alvo de um ciberataque iraniano.

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