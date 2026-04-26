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"Hoje serão disparados tiros". A expressão metafórica da porta-voz da Casa Branca que se tornou literal

Andreia Miranda
Há 3h e 48min
Karoline Leavitt (Getty Images)

Karoline Leavitt afirmou ainda que o discurso do presidente seria "clássico, engraçado e divertido"

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A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, tornou-se viral nas redes sociais depois de ter feito um comentário sobre “disparos” durante o jantar dos correspondentes, em Washington, poucas horas antes do tiroteio no local.

Durante uma passagem pela passadeira vermelha do evento no Washington Hilton, Leavitt afirmou, em tom de brincadeira, durante uma entrevista à Fox News, que seriam "disparados alguns tiros na sala", acrescentando que o discurso do presidente seria "clássico, engraçado e divertido".

Minutos depois do início do evento, foram ouvidos tiros após um homem ter ultrapassado um posto de controlo de segurança no interior do hotel. O suspeito, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos e natural da Califórnia, foi detido no local.

O episódio gerou forte reação nas redes sociais, onde vários utilizadores recuperaram o vídeo do comentário de Leavitt, associando-o ao momento do ataque. As publicações dividiram opiniões, com interpretações que rapidamente se multiplicaram online.

O Presidente e a primeira-dama Melanie Trump foram retirados do salão do hotel de Washington onde se realizava o jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos disparos fora da sala.

Os secretários de Estado, Marco Rubio, do Tesouro, Scott Bessent, ou da Defesa, Pete Hegseth, foram alguns dos membros da administração também retirados da sala com Trump e a mulher.

Trump partilhou fotografias do alegado atirador, em tronco nu e algemado, com o rosto virado para o chão, no que parece ser o átrio do hotel, e descreveu-o como “um lobo solitário” durante uma conferência de imprensa que deu pouco depois já na Casa Branca, a sede da presidência.

O atacante disparou contra um elemento dos serviços de segurança, que foi protegido pelo colete à prova de balas.

O jantar foi cancelado e deverá realizar-se numa outra data.

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Temas: Karoline Leavitt Jantar Casa Branca
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