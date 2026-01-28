Presidente da Polónia reclama à Alemanha compensações pela guerra no aniversário de Auschwitz

Agência Lusa , AM
Há 59 min
Historiador conservador nacionalista Karol Nawrocki vence eleições presidenciais na Polónia com o apoio do Partido Lei e Justiça (PiS) dois anos após derrota do PiS nas legislativas (Czarek Sokolowski/AP)

Karol Nawrocki apelou ao julgamento de culpados do Holocausto

O Presidente da Polónia reiterou o pedido à Alemanha de compensações de guerra, nas comemorações do 81.º aniversário da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz, apelando também ao julgamento de culpados do Holocausto.

No seu discurso, Karol Nawrocki criticou na terça-feira o funcionamento das Nações Unidas no pós-guerra e afirmou que o mundo viveu em paz desde 1945 e a ONU "não conseguiu levar à justiça os responsáveis pelos crimes" naquele campo de concentração, sendo julgados apenas cerca de 15%.

Nawrocki insistiu na responsabilidade coletiva da Alemanha pela Segunda Guerra Mundial e afirmou que "a nação alemã apoiou a ideologia do nacional-socialismo" e que a barbárie dos campos de concentração foi "culpa do Estado alemão como um todo".

Além disso, classificou Auschwitz como o símbolo da "indiferença" de Berlim e da Europa Ocidental perante a morte de inocentes.

Por isso, o Presidente polaco renovou as suas exigências de uma compensação financeira da Alemanha, que, segundo frisou, "ainda não pagou reparações à Polónia (...) e tem de pagar e pedir desculpas".

Um relatório estatal polaco calculou há três anos o valor das compensações financeiras que a Alemanha deveria pagar entre 1,3 biliões e 1,5 biliões de euros, que inclui indemnizações pela morte de mais de cinco milhões de cidadãos e a destruição de 80% de cidade de Varsóvia, capital do país.

Berlim rejeita a exigência, porque o Governo da Polónia renunciou às indemnizações em 1953, e considera que o assunto ficou legalmente encerrado com a assinatura de um tratado em 1990.

O Presidente polaco, de ideologia conservadora e nacionalista, afirmou em várias ocasiões que, na sua opinião, não pode haver "uma relação fluida" com a Alemanha nem "uma paz verdadeira" sem que seja primeiro resolvida a questão das reparações de guerra.

O campo de Auschwitz foi libertado pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1945.

Temas: Karol Nawrocki Auschwitz Alemanha Compensação Holocausto

Europa

Presidente da Polónia reclama à Alemanha compensações pela guerra no aniversário de Auschwitz

Há 59 min

"Perante o crescimento do antissemitismo, honrar esta memória é mais importante do que nunca": António Costa destaca importância de lembrar o Holocausto

Ontem às 18:35

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

Ontem às 15:57

GUERRA AO MINUTO | Trump quer condicionar garantias de segurança na Ucrânia à aceitação prévia de um acordo de paz por parte de Zelensky

Ontem às 15:06
Mais Europa

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Ontem às 12:39

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Ontem às 09:23

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

26 jan, 14:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Ontem às 10:54

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

26 jan, 12:21

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20