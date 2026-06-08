Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Procurador-geral do TPI suspenso de funções

António Guimarães
Há 43 min
Karim Khan, procurador-geral do Tribunal Penal Internacional
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Estados-membros entendem que as alegações de que Karim Khan é alvo são "suficientemente graves"

O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI) foi suspenso das suas funções. Debaixo de polémicas relacionadas com alegações de assédio sexual, Karim Khan vai ficar a aguardar uma decisão final fora do cargo.

Os Estados-membros do TPI, organismo internacional a que Portugal pertence, decidiram que a suspensão tem efeitos imediatos, mas o destino do procurador-geral só será conhecido após uma votação posterior.

De recordar que no início de abril um conjunto de 15 Estados-membros tinha votado a favor de se avançar com um processo, algo que desencadeou na suspensão agora conhecida.

O comunicado que anuncia a decisão indica que a mesma foi tomada por uma maioria qualificada, ainda que “não seja uma indicação do resultado final” do processo.

A decisão foi tomada pela Assembleia de Estados Partes e tendo em consideração o Estatuto de Roma, que define o funcionamento fundamental do TPI, sendo invocado o artigo 28.º, que se refere precisamente à suspensão do líder daquele organismo, e que dita uma pessoa deve ser suspensa "quando uma alegação for suficientemente grave".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Karim Khan Tribunal Penal Internacional TPI Suspensão Assédio sexual
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

UCRÂNIA • AO MINUTO | Rússia admite que estratégia da Ucrânia está a resultar. Há problemas de abastecimento em várias regiões

Há 12 min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Israel preparava grande ofensiva contra o Irão mas chamada de Trump limitou os ataques

Há 31 min

Procurador-geral do TPI suspenso de funções

Há 43 min
03:37

"Trump terá de conseguir mais do que Obama na questão nuclear iraniana"

Há 1h e 35min
Mais Mundo

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

Ontem às 22:29

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Hoje às 11:29

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Hoje às 14:28

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Hoje às 09:40

Israel ignora Trump e retalia em força contra o Irão. Há risco iminente de voltar a guerra total

Hoje às 03:37

OFICIAL: Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

Ontem às 23:50

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

6 jun, 11:00

Eriksen cai inanimado no relvado e o Dinamarca-Ucrânia é cancelado

Ontem às 18:57

Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

6 jun, 17:00

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Hoje às 17:27

Elon Musk está prestes a atingir um nível de riqueza estratosférico. Dava para comprar três vezes Portugal

Hoje às 12:46