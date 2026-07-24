Estados-membros do TPI votam pela demissão do procurador Karim Khan

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Votaram a favor da decisão 82 dos 125 Estados-membros

Os Estados-membros do Tribunal Penal Internacional (TPI) votaram pela demissão do procurador Karim Khan, que liderava a instituição, mas se viu envolvido num caso de alegadas agressões sexuais.

De acordo com a agência Reuters, que cita fontes diplomáticas, Karim Khan, de 56 anos, está mesmo de saída do cargo, ainda que continue a negar quaisquer más práticas no exercício das suas funções.

De acordo com a mesma informação, 82 dos 125 Estados-membros do TPI, do qual também faz parte Portugal, votaram a favor da decisão.