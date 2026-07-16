Exclusivo: advogada torna públicas as acusações de assédio sexual contra o procurador-geral do TPI

Há 1h e 35min

O Tribunal Penal Internacional (TPI) está sob intenso escrutínio, à medida que os países membros se preparam para votar este mês sobre a eventual destituição do procurador-geral Karim Khan, na sequência de uma investigação sobre alegações de assédio sexual

Durante meses, o órgão de fiscalização das Nações Unidas investigou as queixas apresentadas por uma funcionária do TPI que trabalhava como assistente direta de Khan. De acordo com uma cópia confidencial e divulgada de um relatório de investigação da ONU a que a CNN teve acesso, ela alegou que ele a assediou sexualmente e a sujeitou repetidamente a atos sexuais não consentidos, incluindo apalpadelas, tentativas de beijo e penetração digital e genital. Khan negou repetidamente essas alegações.

As alegações contra Khan surgiram pela primeira vez em 2024. No entanto, a mulher em questão, Sarah, só agora se pronunciou publicamente. Sarah, uma advogada originária da Malásia que trabalha para o TPI desde 2017, afirmou que nunca quis estar nesta situação e descreveu sentir-se "humilhada". A CNN identifica-a apenas pelo primeiro nome, a seu pedido.

"Não tenho outra forma de descrever isto senão como uma escalada de tentativas", afirmou Sarah, que continua a trabalhar no TPI, a respeito da alegada conduta sexual indevida - que, segundo ela, se prolongou durante um ano após ter começado a trabalhar como assistente de Khan, em fevereiro de 2023.

"(Havia) os toques, a natureza física da situação - mas não começou assim. Porque foi mais como uma invasão gradual dos limites – não só fisicamente, mas também emocionalmente", disse Sarah a Christiane Amanpour, da CNN, numa entrevista exclusiva a nível mundial.

Sarah descreveu que, por vezes, ficava paralisada e com medo de dizer "não" a algumas das investidas de Khan, com receio de perder o emprego, o seu sustento e o visto de trabalho, que lhe permite viver na Holanda com o marido e o filho.

"Não há como algo ser consensual quando existe uma disparidade de poder tão grande. Acho que o que muitas pessoas não compreendem é que Khan não era apenas o meu chefe, era o chefe de toda a gente", disse Sarah. "E isso não pode ser consensual."

O órgão de supervisão do tribunal suspendeu Khan em junho, enquanto decorriam os procedimentos disciplinares, e agora esses procedimentos foram remetidos aos 125 Estados-Membros do TPI. Espera-se que os representantes de cada Estado-Membro decidam, a 24 de julho, se a suspensão será mantida e quais as medidas disciplinares que serão tomadas, se for o caso.

Khan e alguns dos seus defensores alegaram que as acusações contra ele fazem parte de um esforço para manchar a sua reputação, na sequência da sua tentativa de obter mandados de detenção contra responsáveis israelitas por alegados crimes de guerra.

Questionada pela CNN sobre as alegações específicas, a advogada principal de Khan, Sareta Ashraph, afirmou: "Trata-se de alegações graves que tiveram de ser levadas a sério, investigadas com seriedade e submetidas a uma análise judicial rigorosa. E foi isso que aconteceu." Ashraph acrescentou que "são alegações que fazem parte de um conjunto de provas muito mais vasto. Khan negou e continua a negá-las na íntegra — qualquer forma de conteúdo sexual, relação, consensual ou não consensual, com a queixosa."

A CNN obteve uma cópia do relatório do gabinete de supervisão da ONU, divulgado internamente em dezembro, que encontrou provas que demonstram uma "base factual" para as alegações, com base em entrevistas com Sarah, os seus colegas e outras testemunhas. O nome de Sarah foi ocultado no relatório e ela é referida simplesmente como "V01" ao longo de todo o documento.

No entanto, em março, um relatório separado elaborado pelo painel de peritos judiciais convocado pelo TPI concluiu que havia "provas insuficientes para sustentar uma constatação de má conduta, avaliada à luz do padrão de prova 'além de qualquer dúvida razoável'". O painel estabeleceu que as conclusões factuais do órgão de fiscalização da ONU "não comprovam má conduta nem violação de deveres".

No início deste mês, o The New York Times noticiou que outro relatório interno do TPI concluiu que Khan cometeu assédio sexual ao manter relações sexuais com uma colaboradora júnior da sua equipa, referindo-se a Sarah. O jornal referiu ainda que, inicialmente, ele não negou claramente ter mantido uma relação sexual com a sua subordinada e que, posteriormente, tentou dissuadir a sua acusadora de dar seguimento às alegações contra ele. A CNN não consegue verificar de forma independente as conclusões desse relatório, que não foi divulgado publicamente.

A advogada principal de Khan afirmou que a sua posição é que o relatório do OIOS da ONU "não tem o mesmo peso que o painel de juízes", acrescentando que "não aplica um padrão de prova". Ela afirma que o papel da investigação da ONU era reunir os factos e, ao fazê-lo, "apresentou uma série de narrativas contraditórias".

Alegações de atos não consensuais cada vez mais graves

Na entrevista à CNN, Sarah descreveu as primeiras interações com Khan que a deixaram desconfortável. Ela alega que o comportamento acabou por se intensificar, levando a ações mais agressivas, como aparecer no seu quarto de hotel a altas horas da noite e, numa ocasião, insistir em se juntar a ela para uma "sesta" e apalpá-la por baixo das leggings enquanto ela, segundo afirma, fingia estar a dormir.

Numa entrevista anterior com o jornalista Mehdi Hasan, Khan negou ter tido qualquer tipo de relação com a funcionária, referindo que, nas suas primeiras declarações aos investigadores da ONU, lhes tinha dito que "negava categoricamente ter-se envolvido em qualquer tipo de assédio, abuso de autoridade ou comportamento inadequado", salientando também que colaborou com a investigação.

O relatório da ONU, no entanto, afirma que "Khan não confirmou se tinha mantido uma relação sexual com V01 (Sarah), mesmo que esta tivesse sido consentida por ela, afirmando, em vez disso, que nunca se envolveu em qualquer conduta proibida em relação a (Sarah) que 'pudesse ser interpretada como inadequada, indesejada ou abusiva'".

Khan também disse aos investigadores da ONU que as suas rigorosas medidas de segurança nas viagens ao estrangeiro teriam tornado "praticamente impossível" qualquer tentativa de sair do seu quarto sem ser visto.

Sarah disse à CNN que o dispositivo de segurança não significava que os seus movimentos fossem restringidos.

O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, fotografado em Paris em fevereiro de 2024 (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

O relatório do órgão de fiscalização da ONU detalhou outras alegações de toques de natureza sexual na casa de Khan, no seu gabinete e em viagens de negócios ao estrangeiro — todas elas, segundo Sarah, não consensuais.

De acordo com o relatório da ONU, Sarah disse aos investigadores que Khan também verificava, por vezes, se ela se sentia desconfortável após tais incidentes. Quando questionada sobre isto pela CNN, ela afirmou que isso acontecia por vezes, "mas se conhecer Khan, sabe que ele não espera uma resposta da sua parte — faz o que quer.”

Khan alegou no relatório da ONU que Sarah, por vezes, insistia em participar em missões no estrangeiro, uma descrição com a qual outro funcionário do TPI concordou. No entanto, esse funcionário salientou que fazia parte das funções de Sarah apoiar Khan durante as missões. Outro funcionário entrevistado para o relatório observou que, com o passar do tempo, Sarah parecia dar sinais de ansiedade em relação às viagens de trabalho.

Entretanto, Sarah disse à CNN que estava a tentar continuar a desempenhar as suas funções e a evitar um escrutínio que pudesse prejudicar as suas perspetivas de carreira futuras. A certa altura, Sarah disse ter comunicado a Khan que, se os comportamentos continuassem, temia vir a causar danos a si própria.

O advogado principal de Khan, Ashraph, disse à CNN que "no que diz respeito a essa alegação, não foi apresentada qualquer prova médica ao OIOS (da ONU). Khan não se recorda de alguma vez ter sido informado disso."

O relatório da ONU refere que ela acabou por ser colocada sob a chamada "suicide watch", citando o seu marido.

Depois de vários colegas terem manifestado preocupação com o seu bem-estar, Sarah contou-lhes sobre a alegada conduta sexual inadequada. Nos meses que se seguiram, Sarah descreveu ter enfrentado pressão constante por parte de Khan e de outro funcionário do TPI que trabalhava para ele, para escrever uma carta a dizer que tinha inventado as alegações ou que não tinha qualquer queixa.

Khan negou aos investigadores da ONU ter-lhe encorajado a escrever tal carta ou ter pedido ao seu assessor para o fazer.

Especulações sobre esforços israelitas para desacreditar Khan

As alegações contra Khan surgiram num momento de intenso escrutínio do TPI.

Meses antes de as acusações iniciais terem sido noticiadas nos meios de comunicação internacionais, Khan anunciou, numa entrevista exclusiva a Christiane Amanpour, da CNN, que o TPI estava a solicitar mandados de detenção contra os principais líderes do Hamas, bem como contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, sob a acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados com os ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel e a guerra subsequente em Gaza.

O momento em que tal ocorreu deu origem a especulações — tanto dentro do TPI como fora do tribunal — de que as alegações de Sarah faziam parte de um esforço patrocinado pelo Estado de Israel para desacreditar Khan. O relatório de supervisão da ONU referiu que Khan sugeriu aos investigadores que as queixas contra ele faziam parte de uma campanha mais ampla para manchar a sua reputação, citando a sua tentativa de obter mandados de detenção contra Israel.

Sarah, no entanto, negou veementemente todas as alegações de que trabalharia como "agente estatal" para Israel. O relatório do órgão de supervisão da ONU concluiu que "várias testemunhas credíveis rejeitaram a ideia de que ela fosse uma espia", tendo um funcionário do TPI afirmado aos investigadores que a ideia de que ela fosse uma agente israelita era "uma grande treta".

"Penso que muitas partes, para servir os seus próprios interesses, confundiram as duas coisas", disse Sarah à CNN. "Essa confusão só serviu para distrair e desviar a atenção da validade daquela queixa."

Ela referiu ainda que foi submetida aos mais elevados níveis de habilitação de segurança para trabalhar no tribunal, tanto sob a liderança de Khan como da ex-Procuradora-Geral Fatou Bensouda.

"Se alguma vez houvesse sequer um indício de suspeita de que eu fosse uma agente estatal de qualquer tipo, teria sido demitida", afirmou.

Sarah referiu ainda que parte da sua motivação para falar publicamente se devia ao facto de o seu anonimato estar a permitir que outras partes criassem uma narrativa sobre ela que servisse os seus próprios interesses. Quando questionada sobre a sua opinião quanto à validade do pedido de mandados de detenção contra responsáveis israelitas, afirmou que não podia falar sobre investigações específicas do tribunal, mas acrescentou que "apoio total e inteiramente as investigações do tribunal".

Segunda mulher acusa Khan de conduta sexual imprópria

O relatório de supervisão da ONU também detalhou as alegações de uma segunda funcionária do tribunal, "Patricia", que trabalhou como estagiária não remunerada na equipa de Khan em 2009 e concordou em falar com Christiane Amanpour, da CNN, com a condição de que o seu nome fosse alterado para garantir o anonimato. Depois de as alegações iniciais terem sido divulgadas nos meios de comunicação social, "Patricia" afirmou que também se apresentou para falar com a investigação da ONU sobre as suas próprias experiências ao trabalhar para Khan quando tinha cerca de 20 anos.

Ela descreveu ter-se sentido desconfortável pelo facto de Khan ter pedido à sua equipa para trabalhar a partir da sua casa, afirmando que "sem exceção, sempre que lá estava, era uma investida constante da parte dele a tentar seduzir-me, a apalpar-me, a agarrar-me, a beijar-me no rosto, a tocar-me no cabelo… a tentar levar-me a envolver-me em atividades íntimas com ele, das quais eu tinha de me defender constantemente".

Ela também descreveu um incidente em que Khan "ficou atrás de mim, a apalpar-me os seios" enquanto ela estava sentada à secretária. "Naquela ocasião, senti que fiquei paralisada e incapaz de protestar ou de o impedir", disse à CNN.

A advogada de Khan disse à CNN esta quinta-feira: "Negamos estas alegações na sua totalidade, mas também não são alegações novas. São alegações que fizeram parte do conjunto de provas e que foram analisadas juntamente com os depoimentos de mais de 30 outras testemunhas, bem como com o próprio depoimento de Khan... o quadro probatório completo retrata uma imagem muito diferente, muito diferente."

Entretanto, "Patricia" disse à CNN que se sentiu compelida a falar depois de ler outras notícias na imprensa sobre as alegações contra Khan.

"Na altura em que isto me aconteceu, senti-me muito isolada e, tal como muitas pessoas se sentem nestas circunstâncias, achei que talvez fosse a única pessoa que tivesse passado por este tipo de comportamentos", disse ela à CNN.

Nos anos que se seguiram ao seu estágio no tribunal, "ele só acumulou cada vez mais poder, só se tornou cada vez mais ousado".

Um caminho sinuoso rumo a uma possível ação disciplinar

Já se passaram quase dois anos desde que as alegações iniciais foram divulgadas nos meios de comunicação internacionais. O processo de investigação tem sido alvo de críticas — por parte de Khan e de outros — por ser moroso e complicado.

O órgão de supervisão do TPI afirmou num comunicado que a sua decisão de suspender Khan "se baseou no relatório de uma investigação realizada pelo Gabinete de Serviços de Supervisão Interna das Nações Unidas (OIOS), nas provas subjacentes, no parecer de um painel ad hoc de peritos judiciais e nas alegações escritas".

Khan e os seus advogados alegaram que todo o processo de investigação foi injusto, tendo sido criados novos órgãos e regras especificamente para este caso. Khan argumentou que apenas o Mecanismo de Supervisão Independente do tribunal estava autorizado a investigar queixas contra funcionários do TPI, e sugeriu que a investigação do órgão de supervisão OIOS da ONU fosse encerrada devido a irregularidades processuais.

Enquanto os representantes de todos os Estados-membros do TPI se preparam para tomar uma decisão final sobre a eventual destituição de Khan na próxima semana, Sarah disse à CNN que acredita que o facto de ter apresentado as alegações prejudicou a sua própria reputação de qualquer forma e tornou o seu futuro incerto.

Sarah, funcionária do TPI que acusou o procurador-geral Karim Khan de assédio sexual, fala publicamente pela primeira vez. Khan nega as acusações (Darren Bull/CNN)

Sarah disse à CNN que se sente "incrivelmente nervosa, humilhada. Espero muitas reações negativas assim que isto se tornar público. Não é uma coisa fácil de fazer", referindo que "gastei todas as minhas poupanças — na verdade, prejudiquei completa e totalmente as minhas perspetivas de carreira futura". Mas, acrescentou, "também acho que é muito importante".

"Sei que a minha história não muda consoante o resultado da votação", afirmou Sarah, acrescentando que acredita firmemente no trabalho que ela e os seus colegas realizam em Haia.

"Trabalho no tribunal porque acredito no que o tribunal faz… e essa é também a razão pela qual não me manifestei durante tanto tempo. Porque tinha muito medo e estava muito preocupada que isso pudesse afetar o trabalho do tribunal", disse.

"Muito antes de eu me juntar ao tribunal, sempre houve pressões sobre o tribunal, mesmo durante o mandato da procuradora Bensouda", disse Sarah. "E haverá sempre críticas. Mas não acredito que a legitimidade do tribunal deva assentar na reputação de um único homem."

Nadia Lee e Zoe Cantley, da CNN, contribuíram para esta reportagem.