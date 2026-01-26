"As coisas foram piorando quanto mais eu ignorava o problema": Kanye West faz pedido público de desculpa por ações que "destruíram a sua vida"

Agência Lusa , TFR
Há 18 min
Kanye West

O rapper diz não estar à procura de “pena ou de um passe-livre, embora aspire por merecer o perdão”

O músico Ye, anteriormente conhecido por Kanye West, fez publicar esta segunda-feira um anúncio no Wall Street Journal no qual pede desculpa por comportamentos dos quais se arrepende e que diz terem “destruído a sua vida”.

No texto, Ye recorda que foi diagnosticado com uma doença bipolar, que o fez “perder contacto com a realidade”: “As coisas foram piorando quanto mais eu ignorava o problema. Disse e fiz coisas de que me arrependo profundamente. Algumas das pessoas que mais amo foram as que tratei pior. Suportaram medo, confusão, humilhação e a exaustão de tentar ter alguém que era, por vezes, irreconhecível”.

No passado, Ye já pediu desculpa por declarações antissemitas, mas veio a rescindir essa contrição. Em 2025, publicou uma série de mensagens antissemitas e de apreço por nazis, o que levou a que várias empresas cortassem laços consigo e que se afastasse do mundo artístico.

“Lamento e fico aterrorizado pelas minhas ações nesse estado, e estou comprometido com responsabilização, tratamento e mudança significativa. Ainda assim, isso não perdoa o que fiz. Não sou um nazi ou um antissemita. Adoro pessoas judias. À comunidade negra – que me segurou por todos os altos e baixos e durante os tempos mais tenebrosos. A comunidade negra é, sem dúvida, a fundação de quem sou. Lamento imenso ter-vos deixado ficar mal. Adoro-nos”, acrescentou o artista de “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”.

Ye diz ter sido encorajado a procurar ajuda pela mulher “há alguns meses”, depois de “bater no fundo”.

“Agora que encontro um novo ponto de partida e um novo centro através de um eficaz regime de medicação, terapia, exercício e vida limpa, tenho uma recém-descoberta e muito necessária claridade. Estou a depositar a minha energia em arte positiva e com sentido: música, roupa, ‘design’ e outras novas ideias para ajudar o mundo”, afirmou o músico.

Ye diz não estar à procura de “pena ou de um passe-livre, embora aspire por merecer o perdão”.

“Escrevo hoje simplesmente para pedir a vossa paciência e compreensão à medida que encontro o meu caminho para casa”, concluiu.

Em Portugal, o ‘site’ da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental disponibiliza várias possibilidades de contacto para quem procura ajuda, incluindo as chamadas “linhas de crise”, desde o SOS Voz Amiga (213 544 545), a Conversa Amiga (808 237 327) e o Telefone da Amizade (228 323 535), entre outros.

