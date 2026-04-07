Governo britânico impede Kanye West de entrar no Reino Unido

Há 1h e 43min

rapper apresentou na segunda-feira um pedido para viajar, mas foi bloqueado pelo ministério da Administração Interna por considerar que a sua presença "não seria favorável ao interesse público". Festival onde iria participar foi cancelado

O governo britânico impediu o rapper norte-americano Kanye West de entrar no Reino Unido, por considerar que a sua presença "não seria favorável ao interesse público", avançou a BBC.

O Ministério da Administração Interna britânico disse à BBC que o rapper apresentou na segunda-feira um pedido para viajar para o Reino Unido através de uma Autorização Eletrónica de Viagem (ETA).

A informação surge na sequência da crescente contestação à sua contratação como cabeça de cartaz do festival Wireless, em Londres.

West, agora conhecido como Ye, tem sido criticado no passado por declarações antissemitas e por elogios ao nazismo, o que levou, em várias ocasiões, ao bloqueio das suas contas nas redes sociais, incluindo no X.

Na sequência da decisão, a Festival Republic, empresa organizadora do festival Wireless , anunciou o cancelamento do evento.

"O Wireless Festival está cancelado e serão feitos reembolsos a todos os detentores de bilhete", afirmou a empresa em comunicado divulgado na terça-feira.

"O antissemitismo em todas as suas formas é abjeto, e reconhecemos o impacto real e pessoal que estas questões tiveram. Como YE disse hoje, reconhece que as palavras, por si só, não bastam e, apesar disso, continua a esperar que lhe seja dada a oportunidade de iniciar uma conversa com a comunidade judaica no Reino Unido", acrescentou a Festival Republic.

O rapper já tinha divulgado anteriormente uma declaração em que dizia ter acompanhado a discussão em torno da sua presença no Wireless e querer "abordar diretamente" o assunto.

"O meu único objetivo é ir a Londres e apresentar um espetáculo de mudança, promovendo unidade, paz e amor através da minha música", lê-se na declaração, numa atualização à sua carta no Wall Street Journal, intitulada "To Those I’ve Hurt", divulgada mais cedo na terça-feira pela Festival Republic, promotora do Wireless.

"Ficaria grato pela oportunidade de me encontrar pessoalmente com membros da comunidade judaica no Reino Unido, para os ouvir", disse West, acrescentando saber "que as palavras não bastam - terei de mostrar a mudança através das minhas ações", acrescentou. "Se estiverem disponíveis para isso, aqui estou."