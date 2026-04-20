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E vão quatro concertos cancelados na Europa: FC Basel recusa ceder estádio a Kanye West

Agência Lusa , TFR
Há 32 min
Kanye West (Ashley Landis/AP)

Kanye West, agora conhecido como Ye, atuou pela última vez na Suíça em 2013 e tinha um concerto marcado para 26 de junho

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O clube suíço de futebol FC Basel confirmou esta segunda-feira que não vai permitir a realização de um concerto do 'rapper' norte-americano Kanye West no seu estádio, St. Jakob Park, porque o comportamento do músico não corresponder aos seus valores.

O clube suíço disse à agência espanhola Efe que a proposta para a realização do concerto foi recebida e avaliada, mas, "após uma análise minuciosa", a decisão foi a de não avançar.

"Não podemos, de acordo com os nossos valores, oferecer um palco ao artista em questão", afirmou o clube, acrescentando que continua interessado em disponibilizar o estádio, o maior do país, para outros concertos e eventos futuros.

A Suíça torna-se assim o quarto país europeu a impedir a atuação do 'rapper', na sequência das suas declarações antissemitas e pró-nazis, de que já se retratou. A decisão foi tomada pelo clube suíço no sábado e confirmada esta segunda-feira à agência espanhola.

Kanye West, agora conhecido como Ye, atuou pela última vez na Suíça em 2013 e tinha um concerto marcado para 26 de junho.

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Polónia, França e Reino Unido são os outros países europeus onde os concertos do 'rapper' foram cancelados ou adiados.

West foi mesmo proibido de entrar no Reino Unido, no início do mês, devido a declarações antissemitas, o que levou ao cancelamento do Festival Wireless, em que era cabeça de cartaz.

Em França, onde tinha marcado um concerto para Marselha em 11 de junho, West decidiu adiar a data, "até novos desenvolvimentos", depois de o ministro francês do Interior, Laurent Nunez, se ter manifestado contra a realização do concerto, na semana passada.

Na altura, West escreveu na rede social X: "Sei que leva tempo a perceber a sinceridade do meu compromisso em reparar o que fiz. Assumo total responsabilidade pelo que é meu, mas não quero pôr os meus fãs no meio disto. Os meus fãs são tudo para mim. Estou ansioso pelos próximos espetáculos. Vemo-nos no topo do mundo".

A digressão europeia anunciada pelo músico, que inclui um concerto no Estádio do Algarve em 07 de agosto, está assim a diminuir, incluindo agora atuações na Turquia, Países Baixos, Itália, Espanha e Portugal.

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O 'rapper' causou indignação depois de publicar imagens de suásticas nas redes sociais, declarar a sua admiração pelo nazismo, gravar a música "Heil Hitler" e ter vendido 't-shirts' com símbolos nazis. Em 2022, foi suspenso da série "X-Men" pelos seus comentários ofensivos.

Em janeiro, o 'rapper' pediu desculpa num anúncio no Wall Street Journal, afirmando que “não era nazi nem anti-semita” e que o seu comportamento se devia a um episódio bipolar.

O artista alegou posteriormente que as suas ações resultaram de uma crise de saúde mental e de episódios bipolares, pelos quais pediu desculpas públicas.

Temas: Kanye West Concertos Suiça Cancelamento Ye

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