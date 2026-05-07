Dentro da cidade construída pelo Ozempic

Há 1h e 50min

Kalundborg, pequena cidade dinamarquesa onde a Novo Nordisk produz Ozempic e Wegovy, tornou-se símbolo da revolução global dos medicamentos para perda de peso. O crescimento da farmacêutica trouxe riqueza, empregos e investimento, mas a queda recente das ações, a concorrência da Eli Lilly e os despedimentos levantam dúvidas sobre o futuro da cidade

Num barco ao largo do porto de Kalundborg, Martin Høgh Sørensen conduz enquanto a mulher, Karin, e os amigos Michael e Anne-Louise Eliasen puxam e enrolam cordas para manobrar as velas.

Entre os quatro acumulam quase 100 anos de trabalho para a farmacêutica local ou para a sua empresa irmã — sendo que a primeira transformou a vida nesta pequena cidade dinamarquesa.

Porque, há alguns anos, a Novo Nordisk encontrou ouro: a empresa percebeu que o ingrediente ativo do medicamento para a diabetes Ozempic fazia os pacientes perderem quantidades substanciais de peso. Pouco depois, a fábrica de Kalundborg começou a produzir Wegovy, um medicamento aprovado para perda de peso que utiliza o mesmo ingrediente ativo.

“Muita gente de Kalundborg costumava deslocar-se diariamente para Copenhaga”, disse Sørensen, de 69 anos, à CNN. “Agora é ao contrário.”

O clamor mundial em torno dos “medicamentos milagrosos” da Novo catapultou a empresa para se tornar, em 2023, a companhia mais valiosa da Europa. O Danske Bank, o maior banco do país, também atribui à empresa o facto de ter poupado a economia dinamarquesa a uma recessão nesse ano.

Martin Høgh Sørensen conduz o seu barco em Kalundborg, Dinamarca, enquanto o amigo Michael Eliasen controla as velas. Matthew Brealey/CNN

Sørensen trabalha para a Novo Nordisk Engineering, empresa que ajuda a expandir a fábrica de Kalundborg, parte do investimento gigantesco de 9,3 mil milhões de dólares da Novo na área desde 2021. Está, “claro, um pouco orgulhoso” da sua cidade de menos de 17 mil habitantes, que agora se encontra inesperadamente no centro da revolução global da perda de peso.

Ainda assim, revoluções raramente são fáceis. O valor das ações da Novo caiu quase três quartos desde o pico em 2024 e a empresa desceu na lista das companhias mais valiosas da Europa. Também anunciou milhares de despedimentos e espera que as vendas e os lucros caiam até 12% ao longo de 2026.

Então, o que aconteceu? E o que significa isto para a moderna cidade em crescimento de Kalundborg?

A “maldição” de quem chega primeiro

A Novo passou “de ter uma capacidade incomparável… para agora estar bastante exposta”, disse Michael Leuchten, analista sénior europeu de investigação farmacêutica na Jefferies, uma empresa de investimento.

A empresa está presa numa rivalidade feroz com a Eli Lilly, o gigante farmacêutico norte-americano cujos medicamentos GLP-1 — nomeados a partir da hormona supressora do apetite que imitam — ultrapassaram os seus em vendas pela primeira vez no ano passado nos Estados Unidos, segundo a Jefferies.

Passageiros chegam a uma estação ferroviária perto da unidade de produção da Novo Nordisk em Kalundborg, dezembro de 2024.

Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

A unidade de produção da Novo Nordisk em Kalundborg fotografada em dezembro de 2024.

Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

Nos resultados do primeiro trimestre publicados na quarta-feira, a Novo afirmou que as fortes vendas do Wegovy injetável fora dos EUA ajudaram a impulsionar os lucros. Mas a empresa prepara-se para uma avalanche de versões genéricas mais baratas do medicamento, uma vez que a patente que protege o ingrediente ativo, a semaglutida, expira este ano em vários países, incluindo Índia e China.

O diretor executivo Mike Doustdar atribui os problemas da Novo à “maldição da liderança”. Como pioneira na comercialização de um medicamento popular e eficaz para tratar a obesidade, os concorrentes conseguiram aprender com os erros da empresa, disse à CNN.

“Fomos nós que abrimos caminho para todos os outros”, afirmou Doustdar. Um erro grave inicial, observou, foi não aumentar as doses em algumas das canetas injetáveis para maximizar a perda de peso resultante.

Leuchten vê a situação de forma diferente, argumentando que a Novo ficou encurralada ao depender demasiado da semaglutida em vez de diversificar o conjunto de ingredientes ativos dos medicamentos para perda de peso. Isso tornaria a empresa menos vulnerável à concorrência à medida que a patente expira em vários mercados, disse.

“Daquilo de que discordo é dizer que, porque a Novo cometeu erros, os outros tiveram mais facilidade”, disse Leuchten à CNN. “A Novo falhou e não aprendeu com os erros e foi demasiado lenta a mudar de rumo.”

Canetas injetáveis Wegovy da Novo Nordisk para perda de peso numa linha de produção em Kalundborg.

Matthew Brealey/CNN

Este ano, a Novo lançou canetas Wegovy com doses mais elevadas e, crucialmente, lançou uma versão oral em comprimido nos Estados Unidos com grande sucesso (os comprimidos são menos intimidantes para muitos do que as injeções). Nos resultados do primeiro trimestre, a Novo disse que as prescrições do comprimido — produzido nas instalações da empresa na Carolina do Norte — já ultrapassaram os 2 milhões. Segundo um relatório da Morgan Stanley do mês passado, há sinais de que o comprimido já está a expandir o mercado — ou seja, os clientes não são apenas pessoas que trocaram canetas por comprimidos, mas também novos utilizadores de GLP-1.

Las Olsen, economista-chefe do Danske Bank, afirmou que a Novo passou por uma mudança de mentalidade para competir nos Estados Unidos, o seu maior mercado. Na Dinamarca, “nunca teve este perfil de grande empresa comercial”, disse à CNN.

Em fevereiro, a Novo exibiu o seu primeiro anúncio no Super Bowl. Sob pressão da administração Trump, concordou em reduzir os preços dos medicamentos para norte-americanos que pagam do próprio bolso e disponibilizar Wegovy a preços reduzidos para o Medicare — abrindo milhões de potenciais pacientes inscritos no programa de saúde do governo para idosos. Mas os preços mais baixos também pesaram nos lucros da Novo no seu mercado mais importante.

E a Eli Lilly — que lançou o seu próprio comprimido GLP-1 no mês passado — continua a ser o espinho de mais de 900 mil milhões de dólares no lado da Novo.

A corrida ao ouro

Em Kalundborg, o dono de café Shaun Gamble sentiu a mudança de ambiente na cidade depois de a Novo anunciar despedimentos em massa em setembro.

“Também conhecia algumas pessoas que foram despedidas… foi bastante dramático”, disse à CNN no Café Costa Kalundborg, com vista para o porto. “Mas agora, com mais algum tempo passado, acho que esse sentimento assentou.”

Dos 9 mil postos de trabalho que a Novo disse que iria eliminar em todo o mundo, 5 mil estavam distribuídos pelas unidades na Dinamarca. A Novo não especificou quantos ocorreram em Kalundborg.

Shaun Gamble fala com Anna Cooban, da CNN, no seu café, Café Costa Kalundborg. Matthew Brealey/CNN

O Café Costa Kalundborg tem vista para o porto da cidade. Anna Cooban/CNN

Gamble espera que os despedimentos tenham sido um “problema temporário”, enquanto a Novo continua a expandir a fábrica numa cidade habituada aos altos e baixos da indústria. Na década de 1960, a cidade produzia Carmen Curlers — rolos aquecidos para cabelo populares em todo o mundo — antes de a chegada do modelador elétrico contribuir para o colapso da indústria.

A Novo não corre esse risco.

Ainda uma gigante de 200 mil milhões de dólares, o crescimento da empresa desencadeou nos últimos anos uma entrada de pessoas em Kalundborg, aumentando a procura por habitação e os preços imobiliários. Cerca de 10 mil pessoas trabalham na fábrica, seja como funcionários ou contratados, embora muitos se desloquem diariamente de fora da cidade.

Uma série de empresas locais, desde construção a serviços elétricos, beneficiaram da proximidade. Ainda assim, tiveram por vezes dificuldades em contratar pessoal suficiente, já que muitos preferem trabalhar na Novo, segundo Martin Damm, presidente da câmara do município de Kalundborg.

Uma rua empedrada perto do porto em Kalundborg. Anna Cooban/CNN

“Acho que teríamos uma vida pobre sem a Novo Nordisk”, disse Damm à CNN.

Apesar dos contratempos da Novo, Kalundborg continua a construir para o futuro. Damm disse que estão atualmente em construção mais de mil habitações, bem como uma autoestrada que ligará a cidade a Copenhaga, cerca de 100 quilómetros a leste. Assistentes de loja e cabeleireiros dizem-lhe que falam inglês com mais frequência à medida que a clientela se torna mais internacional.

De volta ao barco de Sørensen, sob um sol de primavera a desaparecer, o residente de longa data de Kalundborg acredita que o domínio da Novo tornou pelo menos um aspeto da vida diária mais difícil. Segundo ele, a empresa absorveu muitos mecânicos locais.

“Torna difícil arranjar o carro”, disse.