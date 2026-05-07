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Dentro da cidade construída pelo Ozempic

CNN , Anna Cooban
Há 1h e 50min
Kalundborg

POR EDITAR

 

On a boat off Kalundborg harbor, Martin Høgh Sørensen steers while his wife, Karin, and friends Michael and Anne-Louise Eliasen tug and wind ropes to maneuver the sails.

The quartet have between them notched almost 100 years of work for the local pharmaceutical business or its sister company — the former transforming life in this small Danish city.

Because, a few years ago, Novo Nordisk struck proverbial gold: The company realized the active ingredient in its diabetes drug Ozempic caused patients to lose substantial amounts of weight. Soon enough, its Kalundborg factory began pumping out Wegovy, a drug approved for weight loss that uses the same active ingredient.

“A lot of people from Kalundborg used to commute to Copenhagen,” Sørensen, 69, told CNN. “Now it’s going the other way around.”

The ensuing worldwide clamor for Novo’s “wonder drugs” catapulted it to become, in 2023, Europe’s most valuable company. Danske Bank, the country’s biggest bank, also credits the firm as sparing Denmark’s economy from recession that year.

Martin Høgh Sørensen steers his boat in Kalundborg, Denmark while friend Michael Eliasen controls the sails. 

Matthew Brealey/CNN

Sørensen works for Novo Nordisk Engineering, a company helping to expand the Kalundborg factory, part of Novo’s mammoth $9.3 billon investment into the area since 2021. He is, “of course, a little proud” of his city of fewer than 17,000 people that now finds itself an unlikely focal point of the global weight loss revolution.

Still, revolutions rarely come easy. Novo’s share price has plunged by almost three quarters since its peak in 2024 and has slipped down the ranking of Europe’s most valuable companies. It has also announced thousands of layoffs and expects sales and profit to drop by as much as 12% over 2026.

So, what happened? And what does it mean for modern-day boomtown Kalundborg?

The first mover ‘curse’

Novo has “gone from having this unmatched capability… to now being quite exposed,” said Michael Leuchten, a senior European pharma research analyst at Jefferies, an investment firm.

The company is locked in a fierce rivalry with Eli Lilly, the American pharmaceutical giant whose GLP-1 medications – named after the appetite-suppressing hormone they mimic – outsold its own for the first time last year in the United States, according to Jefferies.

Commuters arrive at a train station close to Novo Nordisk's production site in Kalundborg, December 2024. Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

Novo Nordisk's Kalundborg production site pictured in December 2024. Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

In its first quarter results published Wednesday, Novo said that strong sales of its injectable Wegovy drug outside the US had helped boost earnings. But the company is bracing itself for an avalanche of cheaper generic versions of its drug as the patent protecting its active ingredient, semaglutide, expires this year in several countries, including India and China.

Chief Executive Mike Doustdar attributes Novo’s troubles to the “curse of leadership.” As the first mover in commercializing a popular, effective drug to treat obesity, Novo’s competitors were able to learn from its mistakes, he told CNN.

“We were paving the way for everyone else,” Doustdar said. A serious early error, he noted, was to not increase doses in some of its injectable pens to maximize the resulting weight loss.

Leuchten sees it differently, arguing that Novo cornered itself by depending too much on semaglutide rather than diversifying its stockpile of active ingredients for its weight loss drugs. That would make the firm less vulnerable to competition as its patent expires in various markets, he said.

“What I disagree with is saying that because Novo made mistakes, others found it easier,” Leucthen told CNN. “Novo got it wrong and didn’t learn from mistakes and was too slow to change course.”

Novo Nordisk's Wegovy injectable pens for weight loss are pictured on the factory line in Kalundborg. 

Matthew Brealey/CNN

This year, Novo has released Wegovy pens at higher doses and, crucially, launched an oral pill version in the United States with much success (pills are less daunting for many to take than injections). In its first quarter results, Novo said prescriptions for the pill – which it manufactures in its facilities in North Carolina – have so far hit more than 2 million. According to report last month by Morgan Stanley, there are signs the pill is already expanding the market – that is, customers aren’t just those substituting pens for pills, but many are GLP-1 newcomers.

Las Olsen, chief economist at Danske Bank, said Novo has undertaken a mindset shift to do battle in the United States, its largest market. In Denmark, “it’s never had this profile of a big commercial company,” he told CNN.

In February, Novo aired its first Super Bowl ad. Under pressure from the Trump administration, it has agreed to slash drug prices for Americans paying cash and provide Wegovy at discounted prices for Medicare — unlocking millions of potential patients enrolled in the government health care program for senior citizens. But lower prices have also weighed on Novo’s earnings in its most important market.

And Eli Lilly — which released its own GLP-1 pill last month — remains the $900 billion-plus thorn in Novo’s side.

The gold rush

In Kalundborg, café owner Shaun Gamble sensed the mood in town shift after Novo announced mass layoffs in September.

“I also knew a few people who were laid off … it (was) quite dramatic,” he told CNN from Café Costa Kalundborg, which overlooks the harbor. “But now a little bit more time has gone on, I think that feeling has settled down.”

Of the 9,000 roles Novo said it would axe worldwide, 5,000 were spread across its sites in Denmark. Novo did not say how many occurred in Kalundborg.

Shaun Gamble speaks with CNN's Anna Cooban in his café, Café Costa Kalundborg. 

Matthew Brealey/CNN

Café Costa Kalundborg overlooks the city harbor. 

Anna Cooban/CNN

Gamble hopes the layoffs were a “glitch” as Novo continues to expand its factory in a place accustomed to the peaks and troughs of industry. In the 1960s, the town manufactured Carmen Curlers — globally popular heated rollers for hairstyling — before the arrival of the electric curling iron helped force the industry’s collapse.

Novo is in no danger of that.

Still a $200 billion behemoth, the company’s growth has triggered an influx of people to Kalundborg in recent years, boosting demand for housing and property prices along with it. Around 10,000 people work at the factory either as employees or contractors, though many commute in from outside the city.

A raft of local businesses, from construction to electrical services companies, have benefited from their proximity. Yet they have, at times, struggled to hire enough staff as many prefer to work at Novo, according to Martin Damm, the mayor of Kalundborg municipality.

A cobbled street close to the harbor in Kalundborg. 

Anna Cooban/CNN

“I think we (would) have a poor life without Novo Nordisk,” Damm told CNN.

Despite Novo’s setbacks, Kalundborg is building for the future. Damm said more than 1,000 homes are currently under construction as well as a highway linking the city to Copenhagen, lying about 60 miles west. Sales assistants and hair stylists tell Damm they’re speaking English more often as their clientele becomes more international.

Back on Sørensen’s boat, beneath a waning spring sun, the longtime Kalundborg resident thinks Novo’s dominance has made at least one aspect of daily life more difficult. The company, he said, has hoovered up many local mechanics.

“It makes it difficult to have your car repaired,” he said.

Kalundborg, pequena cidade dinamarquesa onde a Novo Nordisk produz Ozempic e Wegovy, tornou-se símbolo da revolução global dos medicamentos para perda de peso. O crescimento da farmacêutica trouxe riqueza, empregos e investimento, mas a queda recente das ações, a concorrência da Eli Lilly e os despedimentos levantam dúvidas sobre o futuro da cidade

Num barco ao largo do porto de Kalundborg, Martin Høgh Sørensen conduz enquanto a mulher, Karin, e os amigos Michael e Anne-Louise Eliasen puxam e enrolam cordas para manobrar as velas.

Entre os quatro acumulam quase 100 anos de trabalho para a farmacêutica local ou para a sua empresa irmã — sendo que a primeira transformou a vida nesta pequena cidade dinamarquesa.

Porque, há alguns anos, a Novo Nordisk encontrou ouro: a empresa percebeu que o ingrediente ativo do medicamento para a diabetes Ozempic fazia os pacientes perderem quantidades substanciais de peso. Pouco depois, a fábrica de Kalundborg começou a produzir Wegovy, um medicamento aprovado para perda de peso que utiliza o mesmo ingrediente ativo.

“Muita gente de Kalundborg costumava deslocar-se diariamente para Copenhaga”, disse Sørensen, de 69 anos, à CNN. “Agora é ao contrário.”

O clamor mundial em torno dos “medicamentos milagrosos” da Novo catapultou a empresa para se tornar, em 2023, a companhia mais valiosa da Europa. O Danske Bank, o maior banco do país, também atribui à empresa o facto de ter poupado a economia dinamarquesa a uma recessão nesse ano.

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Martin Høgh Sørensen conduz o seu barco em Kalundborg, Dinamarca, enquanto o amigo Michael Eliasen controla as velas. Matthew Brealey/CNN

Sørensen trabalha para a Novo Nordisk Engineering, empresa que ajuda a expandir a fábrica de Kalundborg, parte do investimento gigantesco de 9,3 mil milhões de dólares da Novo na área desde 2021. Está, “claro, um pouco orgulhoso” da sua cidade de menos de 17 mil habitantes, que agora se encontra inesperadamente no centro da revolução global da perda de peso.

Ainda assim, revoluções raramente são fáceis. O valor das ações da Novo caiu quase três quartos desde o pico em 2024 e a empresa desceu na lista das companhias mais valiosas da Europa. Também anunciou milhares de despedimentos e espera que as vendas e os lucros caiam até 12% ao longo de 2026.

Então, o que aconteceu? E o que significa isto para a moderna cidade em crescimento de Kalundborg?

A “maldição” de quem chega primeiro

A Novo passou “de ter uma capacidade incomparável… para agora estar bastante exposta”, disse Michael Leuchten, analista sénior europeu de investigação farmacêutica na Jefferies, uma empresa de investimento.

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A empresa está presa numa rivalidade feroz com a Eli Lilly, o gigante farmacêutico norte-americano cujos medicamentos GLP-1 — nomeados a partir da hormona supressora do apetite que imitam — ultrapassaram os seus em vendas pela primeira vez no ano passado nos Estados Unidos, segundo a Jefferies.

Passageiros chegam a uma estação ferroviária perto da unidade de produção da Novo Nordisk em Kalundborg, dezembro de 2024.
Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

A unidade de produção da Novo Nordisk em Kalundborg fotografada em dezembro de 2024.
Carsten Snejbjerg/Bloomberg/Getty Images

Nos resultados do primeiro trimestre publicados na quarta-feira, a Novo afirmou que as fortes vendas do Wegovy injetável fora dos EUA ajudaram a impulsionar os lucros. Mas a empresa prepara-se para uma avalanche de versões genéricas mais baratas do medicamento, uma vez que a patente que protege o ingrediente ativo, a semaglutida, expira este ano em vários países, incluindo Índia e China.

O diretor executivo Mike Doustdar atribui os problemas da Novo à “maldição da liderança”. Como pioneira na comercialização de um medicamento popular e eficaz para tratar a obesidade, os concorrentes conseguiram aprender com os erros da empresa, disse à CNN.

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“Fomos nós que abrimos caminho para todos os outros”, afirmou Doustdar. Um erro grave inicial, observou, foi não aumentar as doses em algumas das canetas injetáveis para maximizar a perda de peso resultante.

Leuchten vê a situação de forma diferente, argumentando que a Novo ficou encurralada ao depender demasiado da semaglutida em vez de diversificar o conjunto de ingredientes ativos dos medicamentos para perda de peso. Isso tornaria a empresa menos vulnerável à concorrência à medida que a patente expira em vários mercados, disse.

“Daquilo de que discordo é dizer que, porque a Novo cometeu erros, os outros tiveram mais facilidade”, disse Leuchten à CNN. “A Novo falhou e não aprendeu com os erros e foi demasiado lenta a mudar de rumo.”

Canetas injetáveis Wegovy da Novo Nordisk para perda de peso numa linha de produção em Kalundborg.
Matthew Brealey/CNN

Este ano, a Novo lançou canetas Wegovy com doses mais elevadas e, crucialmente, lançou uma versão oral em comprimido nos Estados Unidos com grande sucesso (os comprimidos são menos intimidantes para muitos do que as injeções). Nos resultados do primeiro trimestre, a Novo disse que as prescrições do comprimido — produzido nas instalações da empresa na Carolina do Norte — já ultrapassaram os 2 milhões. Segundo um relatório da Morgan Stanley do mês passado, há sinais de que o comprimido já está a expandir o mercado — ou seja, os clientes não são apenas pessoas que trocaram canetas por comprimidos, mas também novos utilizadores de GLP-1.

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Las Olsen, economista-chefe do Danske Bank, afirmou que a Novo passou por uma mudança de mentalidade para competir nos Estados Unidos, o seu maior mercado. Na Dinamarca, “nunca teve este perfil de grande empresa comercial”, disse à CNN.

Em fevereiro, a Novo exibiu o seu primeiro anúncio no Super Bowl. Sob pressão da administração Trump, concordou em reduzir os preços dos medicamentos para norte-americanos que pagam do próprio bolso e disponibilizar Wegovy a preços reduzidos para o Medicare — abrindo milhões de potenciais pacientes inscritos no programa de saúde do governo para idosos. Mas os preços mais baixos também pesaram nos lucros da Novo no seu mercado mais importante.

E a Eli Lilly — que lançou o seu próprio comprimido GLP-1 no mês passado — continua a ser o espinho de mais de 900 mil milhões de dólares no lado da Novo.

A corrida ao ouro

Em Kalundborg, o dono de café Shaun Gamble sentiu a mudança de ambiente na cidade depois de a Novo anunciar despedimentos em massa em setembro.

“Também conhecia algumas pessoas que foram despedidas… foi bastante dramático”, disse à CNN no Café Costa Kalundborg, com vista para o porto. “Mas agora, com mais algum tempo passado, acho que esse sentimento assentou.”

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Dos 9 mil postos de trabalho que a Novo disse que iria eliminar em todo o mundo, 5 mil estavam distribuídos pelas unidades na Dinamarca. A Novo não especificou quantos ocorreram em Kalundborg.

Shaun Gamble fala com Anna Cooban, da CNN, no seu café, Café Costa Kalundborg. Matthew Brealey/CNN

O Café Costa Kalundborg tem vista para o porto da cidade. Anna Cooban/CNN

Gamble espera que os despedimentos tenham sido um “problema temporário”, enquanto a Novo continua a expandir a fábrica numa cidade habituada aos altos e baixos da indústria. Na década de 1960, a cidade produzia Carmen Curlers — rolos aquecidos para cabelo populares em todo o mundo — antes de a chegada do modelador elétrico contribuir para o colapso da indústria.

A Novo não corre esse risco.

Ainda uma gigante de 200 mil milhões de dólares, o crescimento da empresa desencadeou nos últimos anos uma entrada de pessoas em Kalundborg, aumentando a procura por habitação e os preços imobiliários. Cerca de 10 mil pessoas trabalham na fábrica, seja como funcionários ou contratados, embora muitos se desloquem diariamente de fora da cidade.

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Uma série de empresas locais, desde construção a serviços elétricos, beneficiaram da proximidade. Ainda assim, tiveram por vezes dificuldades em contratar pessoal suficiente, já que muitos preferem trabalhar na Novo, segundo Martin Damm, presidente da câmara do município de Kalundborg.

Uma rua empedrada perto do porto em Kalundborg. Anna Cooban/CNN

“Acho que teríamos uma vida pobre sem a Novo Nordisk”, disse Damm à CNN.

Apesar dos contratempos da Novo, Kalundborg continua a construir para o futuro. Damm disse que estão atualmente em construção mais de mil habitações, bem como uma autoestrada que ligará a cidade a Copenhaga, cerca de 100 quilómetros a leste. Assistentes de loja e cabeleireiros dizem-lhe que falam inglês com mais frequência à medida que a clientela se torna mais internacional.

De volta ao barco de Sørensen, sob um sol de primavera a desaparecer, o residente de longa data de Kalundborg acredita que o domínio da Novo tornou pelo menos um aspeto da vida diária mais difícil. Segundo ele, a empresa absorveu muitos mecânicos locais.

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“Torna difícil arranjar o carro”, disse.

Temas: Kalundborg Dinamarca Ozempic Novo Nordisk
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