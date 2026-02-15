“Sabemos quem somos e sabemos o que defendemos”. Kaja Kallas responde aos EUA que valores da civilização europeia permanecem intactos

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 32min
Kaja Kallas na conferência de Munique (AP)

Kallas explicou que o futuro da Europa passa pela “estabilidade, crescimento e prosperidade para as suas populações” e que “a melhor forma de o alcançar é avançar juntos”, através da expansão da “maior rede de comércio livre do mundo”, que “foi construída pela União Europeia”

 A chefe da diplomacia europeia defendeu hoje a estabilidade dos valores da Europa face às críticas dos Estados Unidos e apresentou as linhas orientadoras de um futuro europeu independente e centrado na expansão das relações.

A defesa dos valores europeus foi feita pela alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, ao abrir o terceiro e último dia da 62.ª sessão da Conferência de Segurança de Munique (sul da Alemanha), que começou sexta-feira. 

“Perante aqueles que dizem que existe uma Europa decadente e ‘woke’, a nossa civilização não está a enfrentar qualquer tipo de eliminação. Aqueles que já são membros querem que esta união assuma um papel mais forte no mundo, que defenda os nossos valores, que cuide das nossas pessoas e que impulsione a humanidade para a frente”, declarou Kallas. 

“Mas, acima de tudo”, concluiu Kallas, “sabemos quem somos e sabemos o que defendemos”.

Numa referência direta ao discurso proferido no sábado na conferência por Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, Kallas manifestou descontentamento com um “ataque à Europa que parece estar na moda”. 

“A mim pareceu-me um discurso dirigido, em parte, ao povo norte-americano”, acrescentou a chefe da diplomacia europeia.

Kallas explicou que o futuro da Europa passa pela “estabilidade, crescimento e prosperidade para as suas populações” e que “a melhor forma de o alcançar é avançar juntos”, através da expansão da “maior rede de comércio livre do mundo”, que “foi construída pela União Europeia”.

“Cerca de 80 países estão atualmente abrangidos por acordos comerciais da UE. E, para além do comércio, estamos a criar parcerias em matéria de segurança e defesa, dez até ao momento, incluindo com a Índia e a Austrália só este ano. Os países querem diversificar as suas parcerias”, afirmou Kallas, que recorreu à cultura popular para explicar melhor as suas intenções.

“É preciso inspirarmo-nos no universo de super-heróis da Marvel: Europeus, uni-vos”, declarou Kallas. 

“Os heróis fazem-se pelos caminhos que escolhem, não pelos poderes que recebem, e o caminho da Europa é claro: defender a Europa, proteger a nossa vizinhança e construir parcerias em todo o mundo”, concluiu.

A Conferência de Segurança de Munique é considerada o principal encontro mundial de especialistas em políticas de segurança. Mais de 60 líderes mundiais e cerca de 100 ministros das Relações Exteriores e da Defesa participam da 62.ª edição.

