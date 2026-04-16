Adolescente autor de massacre em escola da Turquia copiou ataque misógino dos EUA

Agência Lusa , AM
Há 27 min
Ataque armado em Kahramanmaras, Turquia (AP)

Pai do jovem foi detido na quarta-feira e colocado em prisão preventiva

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O adolescente que matou nove pessoas com arma de fogo na quarta-feira em Kahramanmaraş, no sul da Turquia, copiou um ataque misógino semelhante ocorrido nos Estados Unidos da América (EUA).

"As primeiras conclusões da investigação revelaram que o autor do ataque usava uma imagem no seu perfil do WhatsApp referente a Elliot Rodger, autor de um ataque nos Estados Unidos em 2014", segundo a direção-geral da polícia da Turquia, em comunicado.

O pai do atirador, identificado como sendo um ex-inspetor de polícia, foi detido na quarta-feira e colocado em prisão preventiva, segundo a mesma fonte.

Elliot Rodger foi autor do massacre de Isla Vista, na Califórnia, quando matou seis pessoas no campo universitário em Santa Bárbara, matando-se em seguida.

Num vídeo divulgado antes do ataque, na quarta-feira, o jovem homicida em série explicou que se trataria de uma "punição" às mulheres que o tinham rejeitado.

Oito das vítimas mortais foram cinco meninos e três meninas, entre 10 e 11 anos de idade, e a nona foi um professor de 55, de acordo com a lista fornecida pelo município de Kahramanmaras, estando previstas as cerimónias fúnebres para hoje.

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O autor deste massacre, com 14 anos, também morreu, mas o governador de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer, não esclareceu "se foi suicídio ou se [a sua morte] ocorreu no meio do caos".

"Os aparelhos digitais apreendidos durante as buscas na casa do autor e no veículo do seu pai foram confiscados e estão a ser analisados. (...) Segundo as primeiras conclusões, não foi estabelecida qualquer ligação com terrorismo, parecendo tratar-se de ato isolado", disse a polícia turca.

As autoridades locais descreveram que o aluno “chegou à escola com armas, presumivelmente do pai, na sua mochila, entrou em duas salas de aula e abriu fogo indiscriminadamente", um dia após ataque similar de outro adolescente que feriu a tiro 16 pessoas – 10 alunos e quatro professores -, numa escola profissional da província de Şanlıurfa, 200 quilómetros mais a leste.

Temas: Kahramanmaras Tiroteio Turquia
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