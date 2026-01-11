"kaKokuho" é um êxito de bilheteira que ambiciona os Óscares. Pode ajudar a reavivar a própria forma de arte

Há 42 min

Ryo Yoshizawa e Ryusei Yokohama são Kikuo e Shunsuke, atores rivais de kabuki na submissão japonesa aos Óscares, “Kokuho”

No filme “Kokuho”, um épico de três horas que abrange meio século na vida de um ator de kabuki fictício, vemos a forma de arte tradicional a retirar-se lentamente da cultura popular japonesa. O que outrora foi um interesse nacional - ainda que de uma classe relativamente média - torna-se um nicho, representado por um grupo envelhecido e artisticamente congelado no tempo.

Na arte, como na vida. O kabuki enfrenta dificuldades no Japão. Este teatro clássico de 400 anos, inscrito na UNESCO, luta para atrair público. Dados partilhados pelo Japan Arts Council mostram que a frequência nos teatros nacionais caiu significativamente e não voltou aos níveis pré-pandemia.

O kabuki também tem dificuldades em atrair aprendizes, o caminho de facto para seguir uma carreira na arte. Historicamente, dinastias de atores produziam um número estável de performers, mas nas últimas décadas o Estado assumiu parte dessa função. Cursos na Escola Nacional de Formação Teatral formaram um terço dos artistas de kabuki que trabalham atualmente, mas a escola recebeu apenas dois candidatos para o seu mais recente curso de atuação de dois anos.

Surge “Kokuho”.

Baseado no best-seller de Shuichi Yoshida com o mesmo nome, o filme, dirigido por Lee Sang-il (“Pachinko”) e protagonizado por Ryo Yoshizawa, conquistou o público após a estreia no Festival de Cinema de Cannes, em maio. No Japão, o filme esteve em cartaz durante seis meses e arrecadou 111 milhões de dólares, tornando-se o filme japonês de ação real com maior faturação de sempre e contribuindo para o que já é o melhor ano de sempre nas bilheteiras do país desde 2019.

A nível internacional, o filme ganha força como a candidatura japonesa ao Óscar de Melhor Filme Internacional, tendo recebido recentemente uma exibição qualificativa para prémios nos cinemas dos EUA, antes da estreia oficial em início de 2026 (a distribuição está a cargo da GKIDS, que impulsionou “The Boy and the Heron” do Studio Ghibli ao sucesso nos Óscares em 2024).

Um peão passa por um cartaz de um ator de kabuki em Tóquio a 6 de março de 2022. A frequência em espetáculos de kabuki nos Teatros Nacionais do Japão ainda não recuperou os níveis pré-pandemia. Behrouz Mehri/AFP via Getty Images

O filme tem sido o tema de conversa entre os atores de kabuki em Tóquio, segundo relatos locais. Mas, mais do que isso, pode estar a atrair pessoas para a arte performativa.

“Embora não existam dados claros a mostrar definitivamente a influência do filme, sentimos que o interesse pelo kabuki está a crescer, particularmente entre o público mais jovem,” revelou um porta-voz do Conselho das Artes do Japão.

Quando o ator de kabuki Nakamura Ganjiro IV (que aparece no filme e também orientou outros atores na sua performance) marcou presença no Teatro Nacional ao lado do realizador Lee, em setembro, 2.200 pessoas candidataram-se a 100 lugares, acrescentou a mesma fonte.

A aproveitar o momento, o Conselho das Artes distribuiu folhetos do programa de janeiro de 2026 fora dos cinemas a exibir o filme, lançou uma campanha associada nas redes sociais e apresentou performances introdutórias de clássicos do kabuki com lugares mais acessíveis para incentivar novos espectadores.

Através de um tradutor, Lee afirmou estar “muito surpreendido” com o “fenómeno” do seu filme e com o que este tem feito pelo kabuki no Japão.

“Penso que parte da razão para isto é que existe uma procura geral por coisas belas,” referiu. “Não só isso, mas ver pessoas como Yoshizawa a ir além dos seus limites para alcançar algo traz muita alegria. A beleza disso, penso, é algo comum tanto aos filmes como ao kabuki.”

O personagem de Yoshizawa atua como um “onnagata” — um ator masculino que interpreta papéis femininos, uma tradição do kabuki com centenas de anos. Sayuri Suzuki/GKIDS

Aprender a andar antes de poder dançar

“Kokuho” traduz-se como “tesouro nacional”, uma referência a “ningen kokuhō”, ou “tesouro humano vivo”, um título atribuído a mestres da sua arte.

O filme começa nos anos 1960 e acompanha Kikuo, filho órfão de um chefe da yakuza, na sua ascensão ao topo do kabuki. Aos 15 anos, é considerado demasiado velho para aprendiz (ainda hoje, o Conselho das Artes do Japão impõe um limite de idade de 23 anos), embora conte com a orientação de Hanjiro - interpretado por Ken Watanabe - e com a rivalidade do filho deste, Shunsuke (Ryusei Yokohama), que o impulsiona a evoluir.

Kikuo atua como "onnagata" - um ator masculino especializado em papéis femininos - um costume que começou no século XVII. Isso traz um conjunto de regras próprias, incluindo postura, forma de caminhar e movimentos de dança.

Yoshizawa, mais conhecido pelo seu duplo papel na saga cinematográfica “Kingdom”, preparou-se durante um ano e meio para interpretar a versão adulta de Kikuo. “Houve cerca de três a quatro meses apenas de suriashi (arrastar dos pés), que é a parte da caminhada no kabuki, a aprender a mover o meu corpo, a usar os músculos das minhas pernas”, explicou. “Depois começou o treino de dança.”

“Quanto mais dançava, mais percebia o quão difícil seria atingir o nível dos verdadeiros atores de kabuki”, acrescentou.

“Perceber que não me tornaria um ator de kabuki real neste curto espaço de tempo - e persistir apesar disso - foi o que acabou por ser necessário, mentalmente, olhando agora para trás.”

LegYokohama e Yoshizawa em “Kokuho.” O filme é um êxito de bilheteira no Japão, onde se tornou o filme japonês de ação real com maior faturação de sempre. Sayuri Suzuki/GKIDSenda

No filme, a ascensão suave de Kikuo, de outsider a estrela, é temperada pelos seus casos amorosos e pela inveja que desperta nos outros. Mas esses conflitos raramente eclipsam o dramatismo exacerbado em palco.

O argumento inspira-se no repertório clássico do kabuki, apresentando histórias de rivalidades amorosas, transformações e suicídios, frequentemente usadas para espelhar as narrativas pessoais das personagens e refletir o seu estado emocional. “Kokuho” inclui sinopses em ecrã para os menos familiarizados - mesmo no Japão é “bastante raro” alguém ser profundamente conhecedor de kabuki, revelou o realizador Lee.

O realizador e o elenco tiveram de negociar as armadilhas da filmagem de uma representação de palco para o ecrã; criar atuações feitas para serem vistas pelos lugares baratos nas traseiras de um teatro kabuki, captadas pelo trabalho de câmara em grande plano do cineasta Sofian El Fani (“Blue Is the Warmest Colour”).

“Fui informado pelo realizador Lee que isto não era sobre fazer uma dança bonita em palco, mas sim mostrar quem Kikuo é enquanto está a atuar”, explicou Yoshizawa. “Concentrar-me em coisas como um dedo a tremer num certo momento para mostrar o seu estado mental, condensar toda a sua vida e mostrá-la em palco… isso era mais importante.”

“Queria que (o filme) se sentisse como uma ópera ou uma peça épica de Shakespeare”, afirmou o realizador. Uma das formas de o conseguir foi estender a linguagem visual do teatro para lá do palco: “Por exemplo, na cena da Yakuza no início, onde há uma luta, certifiquei-me de que a marcação da cena fosse um pouco mais teatral, para que os momentos de vida real e os momentos de palco se misturassem.”

O filme acompanha Kikuo durante cerca de 50 anos, entre altos e baixos, no seu caminho rumo ao título de “tesouro humano vivo”. Sayuri Suzuki/GKIDS

Glória desvanecida

A epopeia termina em 2014, com Yoshizawa envelhecido e Kikuo obrigado a confrontar os danos e feridas que causou na sua busca pela grandeza.

Para o ator, não se tratou do habitual desafio de interpretar alguém mais velho. “Há uma diferença entre o envelhecimento de um onnagata no kabuki e o envelhecimento de um homem comum”, explicou. “Notei, nos materiais de referência, que eles permanecem jovens e belos… nas entrevistas que vi mantêm sempre uma postura impecável.”

Há muitos exemplos reais de veteranos do kabuki ainda em atividade. Este ano, o “tesouro humano vivo” e ex-onnagata Onoe Kikugoro VII atuou e participou numa cerimónia de mudança de nome que envolveu o seu filho e o neto, garantindo o futuro de uma famosa dinastia de kabuki.

Garantir a longevidade do kabuki dependerá de um leque mais vasto de pessoas.

O Conselho de Artes do Japão afirmou que, mesmo antes de “Kokuho”, já tinha introduzido aulas para principiantes e para pais e filhos, um programa de divulgação para estudantes, descontos nos bilhetes para menores de 30 anos e guias áudio em inglês para os espectáculos, para aumentar o envolvimento com o teatro entre o público nacional e internacional.

Quanto aos novos artistas, um porta-voz da Escola Nacional de Formação Teatral disse que ainda estava a pensar na melhor forma de aproveitar a nova atenção que o kabuki está a receber - embora tenha confirmado que muitos dos seus novos candidatos tinham, naturalmente, visto o filme.

Este artigo inclui reportagem de Mai Takiguchi e Junko Ogura, em Tóquio.