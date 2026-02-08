A agência destruiu-lhe os sonhos de ser estrela de K-pop. Ejae reinventou-se e até já globos de ouro ganha

Há 42 min

Com a voz derrotou monstros devoradores de almas durante o emocionante final do filme de animação de grande sucesso “KPop Demon Hunters”. Mas, para a cantora coreana-americana Ejae o triunfo deu-lhe algo mais do que fama e fortuna.

Validação.

Anos antes, Ejae era uma aspirante a estrela de K-pop contratada por uma das maiores agências de entretenimento da Coreia do Sul. Desde os 11 anos de idade, suportou mais de uma década de exigentes treinos 24 horas por dia. É um percurso comum para os aspirantes ao K-pop: assinar com uma agência, treinar dança e canto e depois esperar que a agência o selecione para se estrear como artista.

Ejae nunca se estreou; a agência deixou o contrato terminar sem nunca a selecionar para um grupo.

"Trabalhei arduamente. Tentei dar o meu melhor para que a minha voz soasse mais limpa ou dançasse melhor e para ter um certo aspeto. Mas acho que não consegui deixar a minha marca", explica Ejae à CNN numa entrevista recente. E quando a competição e a pressão constantes começaram a afetar os seus trabalhos escolares: “Senti que estava a falhar em tudo”.

“Durante um longo período de tempo depois (depois de deixar a agência), senti-me muito desesperada”, acrescenta Ejae. A cantora tinha arriscado tudo, gastando a sua juventude num sonho que não se concretizou.

Mas Ejae ainda não tinha acabado o trabalho na indústria do K-pop. Correu mais um risco: reinventou-se como compositora.

Esse caminho levou-a de volta a Nova Iorque e, eventualmente, a “KPop Demon Hunters”.

O filme, o original da Netflix mais visto de sempre, gira em torno de um grupo feminino coreano que caça demónios com as suas canções para proteger o mundo. Ejae coescreveu e gravou demos para a banda sonora do filme, nomeadamente o hino “Golden”, que ganhou um Globo de Ouro para “Melhor Canção Original” este mês. Vai concorrer a quatro Grammys dentro de poucos dias e a um Óscar em março. (Ejae é também a voz que canta a protagonista de cabelo roxo do filme, Rumi).

Em “KPop Demon Hunters”, as estrelas de K-pop Rumi, Mira e Zoey protegem secretamente o mundo dos demónios com o poder da música. Ejae é a voz de Rumi. Netflix

“É muito raro que alguém como Ejae, que é uma antiga estagiária, tenha um sucesso tão grande”, aponta Claire Marie Lim, professora associada da Berklee College of Music e especialista em K-pop.

Claire Marie Lim, que foi também estagiária de K-pop na mesma altura que Ejae, explica que a maior parte das pessoas que conhecia deixavam o mundo da música profissional se não se estreassem como ídolos de K-pop. Algumas estrelas atuais do K-pop podem estar envolvidas na composição e produção de canções, mas isso era mais invulgar há uma década atrás - especialmente para os antigos estagiários.

“Na altura, há mais de dez anos, a atitude era a seguinte: ‘O teu objetivo é cantar, dançar, fazer rap, ser modelo, fazer uma série de coisas para a frente, mas não participar no processo criativo nos bastidores’”, afirma Lim. Ejae estava a seguir um caminho “super raro” que teria essencialmente de criar ela própria.

A extenuante máquina do K-pop

Ironicamente, o filme que fez de Ejae uma estrela é uma ode à máquina da música pop coreana que a desiludiu há tantos anos.

“KPop Demon Hunters” reflete a forma como os artistas de K-pop, também conhecidos como ídolos, se deliciam com o brilho dos bastões luminosos e dos cânticos dos fãs. Mas, na vida real, a sua fama tem um preço elevado: padrões de beleza rígidos, chamadas às três da manhã para as transmissões, reações do público por namoros e muito mais.

Até mesmo para se tornar uma estrela do K-pop são necessários anos de treino intenso, passando “horas por dia a dançar, a cantar e a fazer rap”, diz Lim.

No programa “The Zach Sang Show”, Ejae descreveu o facto de ir aos treinos de canto e dança depois da escola e ficar até à meia-noite. (Também não foi a primeira da sua família a seguir uma carreira no entretenimento; o seu avô foi um ator e produtor famoso na Coreia do Sul nos anos 60 e 70).

Ejae chega aos CFDA Fashion Awards em Nova Iorque, em novembro de 2025. Co-escreveu e gravou as demos para a banda sonora de “KPop Demon Hunters”. Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock

A enorme máquina do K-pop é famosa pelos seus programas de desenvolvimento e produção de artistas. As agências planeiam meticulosamente as estreias públicas, coordenam todos os detalhes dos horários e das interações com os fãs e até supervisionam muitas partes da vida pessoal das estrelas.

Os estagiários são também fortemente escrutinados pelas suas capacidades e aparência, muitas vezes começando quando são muito jovens. Ejae tinha 11 anos quando entrou para a SM Entertainment, uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul.

"Há muita competição, muitas críticas. Houve concursos no sistema de formação em que falhei muitas vezes e fui muito rejeitada", conta Ejae à CNN. “Estava constantemente a ouvir: ‘Não és suficientemente boa, não és suficientemente boa’”.

Quando o contrato terminou em 2015, Ejae tinha 20 e poucos anos - já era velha para uma trainee de K-pop.

É um caso excecional quando as agências lançam ídolos mais velhos, “e eu não me enquadrei nessa exceção”, detalha.

Com "Golden", acabou por ser platina

Ejae descreve sua saída da SM como uma separação: uma separação mútua, mas ainda assim de partir o coração. A cantora tinha passado os seus anos de formação ligada à empresa e agora estava por sua conta.

“Não sabia o que fazer com a minha vida”, recorda.

Tinha desenvolvido um interesse pela produção quando estava na Universidade de Nova Iorque, onde estudou música durante uma pausa nos treinos. Incentivada pela mãe e pelo irmão, ia a atuações de DJs em Nova Iorque e fazia-lhes perguntas depois dos espetáculos.

Se queres conseguir alguma coisa, tens de ser pró-ativo“ - foi sempre isso que me foi incutido e foi, honestamente, o início da minha jornada de descoberta como escritora, quer fosse a produzir ou não”, afirma Ejae.

Ejae, ao centro, canta ao lado das co-estrelas de “KPop Demon Hunters”, Rei Ami e Audrey Nuna, no Jingle Ball. Kevin Mazur/Getty Images para iHeartRadio

Passava horas por dia a aprender sozinha a utilizar software de música e a fazer instrumentais. Estava intrigada com a produção, em parte porque não via muitas mulheres nesse lado da indústria.

Quando estava a pensar no que fazer depois da SM, fez uma sessão de estúdio com um produtor coreano. Pensou que iam fazer instrumentais. Em vez disso, queria que Ejae escrevesse uma canção.

“A última canção que escrevi... escrevi mesmo a melodia e a letra - foi na faculdade, para um projeto, e era uma canção de Natal e era terrível”, relembra. “Então eu pensei, ‘O quê?’”.

Mas tentou e, para sua surpresa, apaixonou-se por escrever canções pop. A canção que escreveu nesse dia foi selecionada e lançada como “Hello” pela cantora de K-pop Hani.

Apesar de Ejae nunca se ter estreado como ídolo, a formação ajudou-a a compreender as estruturas e melodias que funcionariam para as canções. Andrew Choi, que viria a ser o seu mentor, ouviu “Hello” e levou-a para a sua equipa e para os campos de escrita de canções da SM. (Choi é a voz de Jinu em “KPop Demon Hunters”).

“Acho que ele viu potencial em mim, o que eu não vi”, diz. “Por vezes, é preciso que outras pessoas vejam algo em nós para que também acreditemos em nós próprios.”

Desde então, coproduziu ou coescreveu para uma série de grandes nomes do K-pop, incluindo Twice, Suzy e Aespa. Talvez o seu êxito mais conhecido seja “Psycho”, dos Red Velvet.

Em “KPop Demon Hunters”, está creditada em quatro faixas, incluindo “Golden”.

Ejae aceitou um Globo de Ouro por “Golden”, que co-escreveu e cantou para “KPop Demon Hunters”, a 11 de janeiro em Beverly Hills, Califórnia. Christopher Polk/2026GG/Penske Media/Getty Images

Maggie Kang, a criadora e corealizadora do filme, disse que contactou o compositor por sugestão do marido. Ejae foi inicialmente contratado como compositor em 2019 e foi-lhe oferecido o papel de cantor principal por volta de 2022.

"Escolhemos Ejae primeiro. Tínhamos as demos e sabíamos que queríamos que Ejae fizesse os vocais", contou Kang à Forbes em julho passado. Numa publicação nas redes sociais, disse que as demos ajudaram o filme a obter luz verde.

Ejae, por sua vez, estava mais hesitante. Nunca tinha sido incluída num filme e, na altura, ninguém sabia que “KPop Demon Hunters” se tornaria um fenómeno mundial. Ejae gosta de estar nos bastidores, onde há menos pressão, disse numa entrevista ao The New York Times.

“O que me fez dizer sim foi a eficiência”, explica Ejae. "Eu escrevi a canção; conheço as nuances e sei como vendê-la. Estava confiante quanto a isso".

Agora o público está a cantarolar as suas letras e a música deu ao filme uma vida para além do ecrã. “Golden” ocupou o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard durante semanas no ano passado, sendo ouvida em todo o lado, desde mercearias a consultórios de dentistas. Outras canções de “KPop Demon Hunters” também dominaram as tabelas de todo o mundo, com centenas de milhões de streams no Spotify.

É um momento de círculo completo para Ejae. Vinte anos depois de ter desejado ser uma estrela de K-pop e 10 anos depois de o seu sonho ter sido esmagado, a sua voz e as suas letras estão a chegar a ouvintes de todo o mundo.

“Golden” chegou mesmo aos assuntos mundiais: os líderes do Japão e da Coreia do Sul tocaram recentemente a canção na bateria, numa demonstração de diplomacia normalmente ruidosa.

Quando “Golden” ganhou o Globo de Ouro, Ejae referiu-se ao seu tempo de estagiária - e à sua reinvenção.

“Este prémio destina-se a pessoas a quem as portas se fecharam”, disse, ao receber o prémio com o seu coescritor e produtores. “Posso dizer com confiança que a rejeição é um redirecionamento, por isso nunca desistam.”