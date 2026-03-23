Processos de corrupção no novo Ticão. Afinal, há graves problemas

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Há pouco mais de um mês e meio deixei aqui um conjunto de questões sobre o desmantelamento do antigo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). A minha ideia era lançar a discussão sobre se seria possível perceber se a medida técnica e política, que entrou em vigor há pouco mais de quatro anos, foi benéfica para a imagem da justiça portuguesa e também se já se conseguia medir o impacto no combate à criminalidade mais complexa como a corrupção. Na altura reconheci que não tinha respostas concretas para estas questões e limitei-me a apontar incongruências da mudança e a ausência súbita de novos processos mediáticos. Agora, baseado em vários documentos internos do Ministério Público, já posso adiantar um pouco mais: há realmente problemas no TCIC que nem sequer são mencionados nos relatórios anuais da presidência do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Quem apenas ler os dois últimos documentos oficiais disponibilizados pela Comarca de Lisboa, referentes aos anos de 2023 e 2024, constata que o novo Ticão (como vulgarmente se chama o TCIC) está bem e recomenda-se, mesmo não tendo os quadros preenchidos de juízes (faltava ocupar um dos nove lugares) e funcionários judiciais. Sobre a estatística oficial, as pendências não eram consideradas uma preocupação, com os estes relatórios de atividades a frisarem que tinham sido concluídos cerca de 10 mil processos por ano. Sobre os processos de “especial e média complexidade”, o relatório de 2023 limitava-se a informar que seriam cerca de 20, mas não adiantava mais nada. Uma informação que depois nem sequer constou do relatório do ano seguinte.

Mas a 19 de dezembro de 2024, uma procuradora coordenadora escreveu ao recém-nomeado diretor do DCIAP, Rui Cardoso, a alertar que havia cada vez mais e maiores condicionamentos na investigação e instrução de inquéritos de corrupção devido à fusão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa com o Tribunal Central de Instrução Criminal. “(…) o facto de os magistrados judiciais e os srs. oficiais de justiça do atual TCIC terem de proferir/cumprir despachos e de realizar morosas diligências em processos de arguidos detidos, relacionados maioritariamente com criminalidade violenta, violência doméstica, tráfico de droga e outros, ficando sem a necessária disponibilidade para os inquéritos complexos relativos à criminalidade económica e financeira. Tal circunstancialismo contribuiu de forma grave para o atraso destas investigações”, vincou a magistrada.

Com o tempo a passar depois da fusão iniciada em janeiro de 2022, o DCIAP foi elencando os tipos de condicionamentos externos que também passaram a afetar as investigações mais complexas. Os magistrados do MP registaram que vários processos passaram a estar muito tempo no TCIC para apreciação parcial das suas promoções e dos requerimentos apresentados por outros intervenientes processuais. O MP garantiu também que várias decisões dos juízes de instrução tinham falta de fundamentação jurídica e que isso passou a gerar irregularidades logo suscitadas em novos requerimentos apresentados pelos diversos intervenientes processuais ou em recursos dessas decisões. Finalmente, que havia diferentes procedimentos relativos à tomada de conhecimento, por parte dos juízes de instrução, do correio eletrónico e desrespeito dos prazos de confirmação da suspensão de operações bancárias.

Generalidades jurídicas e processuais à parte, o melhor é mesmo passar aos casos concretos. Sem referir o que visam os inquéritos em termos de crimes e alvos, vou passar a citar alguns exemplos que o MP julgou serem elucidativos do que se estaria a passar no novo Tribunal Central. Por exemplo, entre 29/06/2023 e 16/12/2024, o processo 631/16.7TELSB permaneceu no TCIC um total de 334 dias, repartidos em vários períodos. Mais: desde setembro de 2023, por diversas vezes, os despachos proferidos pela juíza de instrução não terão apreciado a totalidade das questões objeto de análise, originando sucessivas remessas dos autos ao TCIC para decisão de todas as questões suscitadas pelo Ministério Público ou por outros intervenientes processuais.

Noutro caso, o processo 922/18.2TELSB, “dos três meses e cinco dias decorridos desde 01/04/2024 (data da remessa dos autos ao TCIC, após diligências de busca em 19/03/2024 e para efeitos de apreciação de promoções do MP) até 06/07/2024, os autos estiveram no TCIC, ininterruptamente, primeiro cerca de três semanas, sendo que somente no início de maio, após a devolução dos autos ao DCIAP, pôde o Ministério Público requerer à Mma. Juiz de Instrução a realização urgente de interrogatórios judiciais, com vista à aplicação de medidas de coação e, posteriormente, 67 dias, encontrando-se ininterruptamente nesse tribunal entre 11/06/2024 e 01/07/2024, aguardando o Ministério Público pela sua devolução para determinação de diligências urgentes de recolha de prova, a realizar necessariamente antes de férias judiciais, sob pena de frustração na referida produção”, escreveu o MP, acrescentando que essas “diligências (…) também não foram determinadas em data anterior pela circunstância de se encontrar o Ministério Público, a aguardar, durante cerca de dois meses, pelo deferimento dos seus requerimentos de natureza urgente com vista ao interrogatório judicial dos arguidos”.

Este caso terá, portanto, andado num autêntico rebuliço processual, com o MP a garantir que a juíza de instrução andou meses a evitar apreciar vários requerimentos, tendo sido constituídos apensos de incidentes que o TCIC devolveu consecutivamente ao DCIAP sem decisão. “Por fim, verificou-se um sucessivo protelar na designação de data para interrogatório judicial dos arguidos”, garante o MP, explicitando que a 8 de maio de 2024 pediu o interrogatório urgente ao TCIC, “mas somente a 24 de junho foi designado o dia 28 de junho para tal diligência processual, a qual veio a ser adiada, sucessivamente”. Só a 18 de setembro é que foram iniciados os interrogatórios com a identificação dos arguidos, mas mais nada se fez até 28, 29 e 30 de outubro, apesar do “MP ter alertado, uma vez mais, para a necessidade urgente na realização daqueles interrogatórios, com celeridade”.

Os condicionamentos da atuação do novo TCIC também afetaram as investigações de outros processos como o NUIPC 171/21.2TELSB, que esteve oito meses (desde novembro de 2022 a julho de 2023) no Juízo Central de Instrução Criminal, não obstante as diligências que foram sendo realizadas pelo Ministério Público, como interrogatórios e a constituição de arguidos. Também os magistrados titulares do processo 184/12.5TELSB manifestaram de forma repetida incompreensão e preocupação com a retenção prolongada dos autos do inquérito no TCIC, situação que foi dificultando ou mesmo impossibilitando o acesso físico ao processo por parte do Ministério Público. Resumindo: em diversas ocasiões, os procuradores dizem que ficaram sem acesso aos autos por longos períodos, prejudicando a realização de diligências essenciais à investigação.

Em mais um caso, o inquérito 2413/11.3TAFAR, que se encontrava na fase de instrução desde 04/01/2023, quase dois anos depois, ainda não se tinha realizado qualquer ato de instrução. Numa informação, enviada por um procurador a 14 de outubro de 2024 ao diretor do DCIAP, lê-se o seguinte: “Face à demora na apreciação pelo Mmo. Juiz de Instrução dos requerimentos apresentados nos autos ou da ausência de notificação de despachos de admissão dos recursos entretanto interpostos ou a determinar a subida dos mesmos, o MP apresentou, em 26/04/2024, requerimento para o processo ser declarado urgente, por risco de prescrição. Também um dos arguidos tinha requerido, em 05/02/2024, que a instrução fosse qualificada como urgente. O Mmo. Juiz de Instrução só veio a apreciar tais requerimentos a 07/10/2024, conferindo aos atos de instrução e ao debate instrutório carácter urgente. Ainda atento o prazo de prescrição do procedimento criminal em curso, bem como o não encerramento da fase de instrução no prazo legalmente previsto, o MP requereu, a 09/07/2024, que fosse determinada a aceleração do processo, nos termos dos artigos 108.º, n.º 1 e 2, al. b) e 109.º, n.º 1 do C.P.P. Tal requerimento, presente ao Mmo. Juiz de Instrução, mereceu o seguinte despacho, apenas em 26/07/2024: (…) “os autos de apenso de aceleração processual dever-me-ão ser conclusos no dia 02/09/2024””.

Desesperado com o que se estava a passar, o MP referiu que só depois das férias judiciais, a 9 de setembro de 2024, é que juiz determinou a instrução do incidente de aceleração processual, tendo seguido dias depois para o Conselho Superior da Magistratura, ficando o caso sem decisão no mês seguinte, quando foi escrita a informação ao diretor do DCIAP a alertar para o que se estava a passar. Uma situação parecida com a instrução de outro processo, o 5958/11.1TDLSB, que fora remetido ao TCIC para distribuição a 19 de abril de 2024. “Decorridos cerca de seis meses e apesar de ter sido distribuído, não foi ainda apresentado para despacho de admissão dos requerimentos da respetiva abertura ao juiz de instrução”, especificou o MP. Na realidade, o processo só viria a ser apresentado como concluso ao juiz de Instrução a 14 de janeiro de 2025.

A criação do Tribunal Central de Instrução Criminal há cerca de 27 anos, tal como sucedeu com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, visou evitar o que agora se verifica há quatro anos no TCIC: uma misturada de complexidades criminais no mesmo caldeirão e a ausência de ‘especialização’ de magistrados judiciais no combate aos fenómenos da corrupção e outros crimes financeiros. É óbvio que, com o tempo e as incompatibilidades entre os juízes Carlos Alexandre e Ivo Rosa, esgotou-se a solução de ter apenas um ou dois juízes no quadro do TCIC para lidar com todos estes processos complexos que exigem muito trabalho especializado. Além disso, o TCIC tornou-se num tribunal extremamente mediatizado devido aos muitos processos que acabaram por marcar de forma profunda a justiça portuguesa. Ao longo dos anos, de forma direta ou indireta, o foco da vigilância do Tribunal Central pousou em figuras como os primeiros-ministros Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa. E também em presidentes da República como Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelo Tribunal Central passaram (e sem preocupações de organização temporal) os processos que visaram os antigos líderes parlamentares do PSD, António Preto e Duarte Lima, o presidente da câmara de Oeiras, Isaltino Morais, mas também os casos da classificação dos árbitros no Apito Dourado, a Tecnoforma que empregou o então lobista Pedro Passos Coelho, o empresário João Caldeira e os barcos da Expo98, os casos Portucale e dos Submarinos, a corrupção na venda de imóveis dos CTT, o processo Face Oculta, o megaprocesso Furacão, os esquemas da Megafinance, Money One e do Monte Branco, as burlas e fraudes no Exército e na Universidade Independente.

A soma de processos foi verdadeiramente impressionante. As investigações a Carlos José da Silva e Álvaro Sobrinho, o processo das PPP rodoviárias, os casos BPN (sim, foram vários, além do próprio banco, também a Biometrics/SLN e Dias Loureiro e o BPN Investimentos e Carlos Marques), os inquéritos a Isabel dos Santos e a inúmeros altos dirigentes angolanos, o Cartão Vermelho e outros podres do mundo da bola, os negócios da EDP, as barragens da Enji e o ex-ministro avençado do BES, Manuel Pinho, os processos Tutti Frutti, os empréstimos manhosos da Caixa Geral de Depósitos e o empresário Joe Berardo, a prisão do mafioso italiano Raffaele Cifronne, dos traficantes de droga Franklim Lobo e Macias «El Doctor» Nieto, os terroristas e explosivos da ETA em Óbidos, os jihadistas do Daesh, os casos dos inspetores da PJ, Paulo Pereira Cristóvão e João de Sousa.

Ou casos como a corrupção na Brigada de Trânsito da GNR, a operação Glamour e as fraudes do ouro, o furto das pistolas Glock na PSP, o estranho caso das fraudes com sentenças do Tribunal Arbitral e o desaparecimento de João Álvaro Dias, a máfia dos georgianos, os Hammer Skins e Mário Machado, as investigações de raptos, torturas e extorsões Von Key e James Ross, o insólito burlão que se dizia o Príncipe da Tasmânia, os casamentos indostânicos e os outros que se diziam brancos e made in Gondomar, o bando dos assaltos às ATM, os ajustes públicos do Estado decididos pelo maçom João Rosado, os esquemas da saúde do Remédio Santo e o que também fazia Paulo Lalanda e Castro, as burlas das páginas Amarelas, os polémicos Vistos Gold e o juiz Rui Rangel, a operação Aquiles sobre corrupção na Judiciária, as investigações aos negócios internacionais e de media da Portugal Telecom e do Taguspark, a Operação Húbris-Tancos e a Rota do Atlântico que apanhou as ligações ao Congo e ao Brasil de José Veiga.

E ainda os processos BESA, os voos clandestinos da CIA com presos para Guantanamo, o Freeport, o caso dos Swaps, a Parque Escolar, as fraudes com fundos europeus da AIMinho, os bancos Finantia, Montepio, Banif, BPP e a Nata II do Novo Banco, as investigações aos angolanos Bento Kangamba, Manuel Vicente e ao português Aprígio Santos, as fraudes nos exames de condução do ACP no Porto, as criptomoedas Betex, a segurança privada ilegal da SPDE, o processo Top Secret que visou o espião do SIS, Carvalhão Gil, o inquérito à divulgação dos e-mails do Benfica e o caso Fora de Jogo, as operações Marquês, Altice/Picoas e BES/GES.

Para fazer isto tudo, o Tribunal Central foi um pivot essencial na justiça portuguesa. Era bom que continuasse a ser.