Irão executa três homens condenados por violação de menores

Há 37 min

As autoridades iranianas executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025

As autoridades iranianas anunciaram esta terça-feira a execução por enforcamento de três homens condenados por violar menores de idade no oeste e norte do Irão.

O homicídio e a violação são puníveis com a pena de morte no Irão. Em certos casos, o roubo à mão armada, a espionagem, o tráfico de droga ou a blasfémia também podem ser punidos com a pena capital.

"Dois homens que violaram um rapaz de 14 anos na cidade de Ghorveh, no oeste do país, em agosto de 2024, foram enforcados depois de o Supremo Tribunal ter confirmado a sentença de morte", informou o Mizan, o portal oficial do Ministério da Justiça.

A agência oficial não especificou quando ocorreu o julgamento.

Num caso separado, outro homem foi executado em Rasht, no norte do país, por violar e matar uma criança de 10 anos de idade em agosto de 2025, segundo o portal Mizan.

O Irão é o segundo país do mundo, a seguir à República Popular China, que realiza o maior número de execuções, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional.

As autoridades executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, segundo informações recentes das organizações não-governamentais norueguesas Iran Human Rights e Together Against the Death Penalty (ECPM).

Na segunda-feira, os tribunais anunciaram a execução de dois homens considerados responsáveis pelo saque e o incêndio de uma mesquita em Teerão durante os protestos antigovernamentais entre dezembro do ano passado e janeiro de 2026.