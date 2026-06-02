Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Irão executa três homens condenados por violação de menores

Agência Lusa , MSM
Há 37 min
Bandeira do Irão (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As autoridades iranianas executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025

As autoridades iranianas anunciaram esta terça-feira a execução por enforcamento de três homens condenados por violar menores de idade no oeste e norte do Irão.

O homicídio e a violação são puníveis com a pena de morte no Irão. Em certos casos, o roubo à mão armada, a espionagem, o tráfico de droga ou a blasfémia também podem ser punidos com a pena capital.

"Dois homens que violaram um rapaz de 14 anos na cidade de Ghorveh, no oeste do país, em agosto de 2024, foram enforcados depois de o Supremo Tribunal ter confirmado a sentença de morte", informou o Mizan, o portal oficial do Ministério da Justiça.

A agência oficial não especificou quando ocorreu o julgamento.

Num caso separado, outro homem foi executado em Rasht, no norte do país, por violar e matar uma criança de 10 anos de idade em agosto de 2025, segundo o portal Mizan.

O Irão é o segundo país do mundo, a seguir à República Popular China, que realiza o maior número de execuções, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, segundo informações recentes das organizações não-governamentais norueguesas Iran Human Rights e Together Against the Death Penalty (ECPM).

Na segunda-feira, os tribunais anunciaram a execução de dois homens considerados responsáveis pelo saque e o incêndio de uma mesquita em Teerão durante os protestos antigovernamentais entre dezembro do ano passado e janeiro de 2026.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Justiça Sentença Condenados à morte Pena de morte Irão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

Mundial-2026 pode gerar até 945 milhões de euros para Portugal, o maior impacto de sempre fora de portas

Há 1 min

Irão executa três homens condenados por violação de menores

Há 37 min

"Por ar, terra e mar": Rússia explica e justifica ataque com mensagem bélica

Há 44 min
00:33

O momento em que um urso ataca uma pessoa em plena cidade no Japão

Há 1h e 19min
Mais Mundo

Mais Lidas

A25 reaberta na totalidade após aterragem de helicóptero para assistência a vítima de choque frontal

Ontem às 14:44

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

Ontem às 11:01

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Madrugada de pânico na Ucrânia termina com vários mortos após grande ataque da Rússia

Hoje às 03:51

Rússia apanhada a instalar sistemas Pantsir nos telhados de Moscovo após intensificação de ataques ucranianos

29 mai, 11:57

Montenegro defende que Portugal tem "cada vez mais a obrigação" de não depender de fundos europeus

Ontem às 13:35

"Denúncia caluniosa" transformou sete semanas de sonho na vida de um empresário em vários anos de pesadelo

Ontem às 07:00
opinião
António José Vilela

Queremos juízes nos tribunais ou a trabalhar para o prestígio?

Ontem às 13:14

Conversas no ChatGPT tornaram-se "um tesouro" de provas em investigações criminais

31 mai, 15:00

"Sempre acreditei que ia sobreviver". Como os sobreviventes da gruta do Laos encontraram a coragem para se salvarem

31 mai, 17:09
opinião
Luís Miguel Cardoso

Hipoparatiroidismo: uma doença rara, uma hormona em falta e um tratamento complexo

Ontem às 10:00

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11