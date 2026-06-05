Juros dos depósitos a prazo sobem em abril pelo 3.º mês consecutivo para 1,44%

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No quadro europeu, a taxa de juro média avançou 0,05 pontos percentuais, cifrando-se em 1,91%

A remuneração dos novos depósitos a prazo aumentou em abril pelo terceiro mês consecutivo, para 1,44%, uma tendência em linha com a zona do euro, apesar de continuar abaixo do verificado no mês homólogo, divulgou esta sexta-feira o BdP.

Segundo o Banco de Portugal (BdP), a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares avançou 0,02 pontos percentuais em abril face a março, para 1,44%.

Este indicador compara com uma média de 1,64% no mesmo mês do ano passado.

A remuneração dos novos depósitos a prazo caiu de forma consecutiva desde janeiro de 2024 (2,91%) até agosto de 2025 (1,39%, tendo registado ligeiras variações nos meses seguintes.

No final de abril, e face a março, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares avançou 288 milhões de euros, para 13.398 milhões de euros, no valor mais alto da série histórica.

Em termos homólogos, compara com os 12.970 milhões de euros colocados em abril de 2025.

A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano também aumentou 0,02 pontos percentuais, cifrando-se em 1,44%, tendo estes representado 97% dos novos depósitos no mês em análise.

No quadro europeu, a taxa de juro média avançou 0,05 pontos percentuais, cifrando-se em 1,91%.

Portugal foi, no mês em análise, o sexto país com a taxa mais baixa da zona euro.

Junto das empresas, a remuneração média para depósitos a prazo subiu face a março, passando de 1,79% para 1,83%, que compara com 2,01% um ano antes.

Junto das sociedades, os novos depósitos somaram 11.326 milhões de euros, menos 188 milhões de euros do que no mês anterior. No mês em análise, os depósitos a prazo até um ano representaram 99,7% dos novos depósitos a prazo das empresas.