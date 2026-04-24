Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Agência Lusa , PP
Há 16 min


Estão alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os juros da dívida portuguesa subiam esta sexta-feira a dois, a cinco e a 10 anos face a quinta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Cerca das 09:10 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,449%, contra 3,420% na quinta-feira.

No mesmo sentido, os juros a cinco anos subiam, para 2,921%, contra 2,883%.

Os juros a dois anos também avançavam, para 2,651%, contra 2,605% na quinta-feira.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 3,026%, depois de terem terminado em 3,007% na quinta-feira.


Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:10:


2 anos...5 anos...10 anos (respetivamente)


Portugal

24/04.......2,651...2,921.....3,449

23/04.......2,605...2,883.....3,420

 

Espanha

24/04.......2,696...2,964.....3,492

23/04.......2,662...2,933.....3,469

 

Grécia

24/04.......2,750...3,128.....3,787

23/04.......2,706...3,094.....3,756

 

Irlanda

24/04.......2,612...2,767.....3,263

23/04.......2,571...2,727.....3,235

 

Itália

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

24/04.......2,802...3,202.....3,833

23/04.......2,755...3,161.....3,795

 

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

Temas: Juros da dívida Portugal Dois anos Cinco anos 10 anos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Negócios

Há 16 min

