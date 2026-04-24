Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Estão alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália
Os juros da dívida portuguesa subiam esta sexta-feira a dois, a cinco e a 10 anos face a quinta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.
Cerca das 09:10 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,449%, contra 3,420% na quinta-feira.
No mesmo sentido, os juros a cinco anos subiam, para 2,921%, contra 2,883%.
Os juros a dois anos também avançavam, para 2,651%, contra 2,605% na quinta-feira.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 3,026%, depois de terem terminado em 3,007% na quinta-feira.
Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:10:
2 anos...5 anos...10 anos (respetivamente)
Portugal
24/04.......2,651...2,921.....3,449
23/04.......2,605...2,883.....3,420
Espanha
24/04.......2,696...2,964.....3,492
23/04.......2,662...2,933.....3,469
Grécia
24/04.......2,750...3,128.....3,787
23/04.......2,706...3,094.....3,756
Irlanda
24/04.......2,612...2,767.....3,263
23/04.......2,571...2,727.....3,235
Itália
24/04.......2,802...3,202.....3,833
23/04.......2,755...3,161.....3,795
Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.