Revelação de Martínez: Portugal queria contar com estrela da Premier League que decidiu escolher a França

Há 3h e 20min

Houve contactos para tentar convencer o jogador a participar no estágio de março, mas o atleta não mudou de posição

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tentou falar com um dos jogadores sensação da Premier League para perceber a disponibilidade e vontade de representar a Seleção, mas levou uma nega.

Questionado pelos jornalistas durante a conferência de imprensa em que justificou a sua convocatória para o Mundial de 2026, Roberto Martínez confirmou que houve um contacto com Éli Junior Kroupi, jovem avançado do Bournemouth que estava elegível para jogar por Portugal

“Fico feliz porque ficámos à frente das notícias. Antes do estágio de março, tentámos falar”, atirou, destacando depois que há dois fatores para a convocatória, sendo um deles a tal vontade do jogador.

“Naquele momento, o [Éli Junior] Kroupi queria jogar pela França e respeitámos isso”, explicou, confirmando que Portugal foi preterido pelo avançado de apenas 19 anos.

Desconhecido para muitos, Éli Junior Kroupi marcou esta época 15 golos em 37 jogos pelo Bournemouth - 12 deles na Premier League -, ajudando os cherries numa invulgar luta por um lugar europeu, que até ainda está em aberto.

Com mãe e avó de origem portuguesa, o jovem avançado podia escolher jogar por Portugal, como podia escolher jogar pela Costa do Marfim, de onde é originário o pai. Só que, pelo menos para já, parece ter optado por França, seleção na qual fez todo percurso nas camadas jovens.

Apesar da escolha acabou por ficar fora dos eleitos de Didier Deschamps, pelo que ainda continua válida uma chamada à Seleção portuguesa, até porque só depois de realizar um jogo oficial é que um atleta fica impedido de representar outro país.