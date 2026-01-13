"Sentia-me como um objeto, como uma escrava": Julio Iglesias acusado de abuso sexual por duas ex-funcionárias

Há 1h e 0min

De acordo com o jornal espanhol elDiario, os casos remontam a 2021, quando estas duas mulheres trabalhavam nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas. Ambas afirmam que foram alvo de abusos sexuais, como penetrações ou agressões, por parte do cantor, então com 77 anos.

O cantor espanhol Julio Iglesias está a ser acusado de abuso sexual por parte de duas ex-funcionárias suas. A informação foi avançada esta terça-feira pelo elDiario.es e pela Univisión Notícias, após uma investigação de três anos.

"Ele usava-me quase todas as noites. Sentia-me como um objeto, como uma escrava", contou ao elDiario uma das alegadas vítimas, Rebeca, nome fictício

Rebeca revelou que Iglesias a chamava frequentemente ao seu quarto após o trabalho. “Sentia-me como um objeto, como uma escrava”, refere. Os abusos sexuais ocorriam quase sempre na presença e com a participação de outra funcionária que era superior hierárquica da denunciante.

Por seu turno, a outra vítima, Laura, também nome fictício, diz que o cantor a beijou na boca e tocou nos seios contra a sua vontade. "Estávamos na praia e ele aproximou-se e tocou-me nos mamilos", conta.

Ambas as vítimas referem que a administração das residências tinha conhecimento dos abusos.