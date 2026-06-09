Atlético goza abertamente com o Real (e até com o Barcelona) após proposta milionária

António Guimarães
Há 2h e 11min
Julián Alvarez (FOTO: Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)

 

 

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Julián Alvarez era o grande trunfo anunciado por Florentino Pérez, mas o Atlético de Madrid não quer nem ouvir falar

Vai bem-disposto o mercado em Espanha, mas com um tom de ironia a bater nos máximos e com uma rivalidade que está a incendiar as redes sociais à beira da apresentação de José Mourinho.

Depois da promessa do candidato Florentino Pérez, que entretanto foi eleito, a direção do Real Madrid oficializou uma proposta de 150 milhões de euros por Julián Alvarez, a estrela da coroa do rival Atlético e um dos melhores jogadores do mundo.

Era essa a tal aposta da nova direção de Florentino Pérez, e não Michael Olise, Vitinha ou João Neves. Acontece que, de forma até algo vexatória, o mesmo comunicado do Real Madrid teve de referir que a proposta foi prontamente recusada pelo Atlético, que remeteu para os 500 milhões de euros da cláusula.

O comunicado dá ainda conta de que o Atlético "agradeceu", mas optou por recusar, o que não foi esquecido na resposta colchonera.

Só que o caso não ficou por aqui, nem pouco mais ou menos, com o Atlético a parecer querer gozar o prato de uma vitória sobre o rival, seguindo algo que já tinha feito com o Barcelona precisamente em relação ao mesmo jogador.

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Num tom humorístico que certamente não terá caído nada bem no Santiago Bernabéu, o Atlético enunciou quatro pontos em que goza claramente com o seu maior rival:

  1. Cortaram o vídeo do Papa em que também diz que é do Atlético;
  2. Confundiram educação com gratidão, mas que não haja dúvidas: não vos agradecemos;
  3. Não estudamos ou consideramos qualquer oferta pelo Julián;
  4. Como não nos podemos dar bem se ainda nos fazem rir mais que o Barcelona.
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Temas: Julián Alvarez José Mourinho Atlético de Madrid Real Madrid Florentino Pérez
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