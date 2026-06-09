Atlético goza abertamente com o Real (e até com o Barcelona) após proposta milionária

Julián Alvarez era o grande trunfo anunciado por Florentino Pérez, mas o Atlético de Madrid não quer nem ouvir falar
Vai bem-disposto o mercado em Espanha, mas com um tom de ironia a bater nos máximos e com uma rivalidade que está a incendiar as redes sociais à beira da apresentação de José Mourinho.
Depois da promessa do candidato Florentino Pérez, que entretanto foi eleito, a direção do Real Madrid oficializou uma proposta de 150 milhões de euros por Julián Alvarez, a estrela da coroa do rival Atlético e um dos melhores jogadores do mundo.
Era essa a tal aposta da nova direção de Florentino Pérez, e não Michael Olise, Vitinha ou João Neves. Acontece que, de forma até algo vexatória, o mesmo comunicado do Real Madrid teve de referir que a proposta foi prontamente recusada pelo Atlético, que remeteu para os 500 milhões de euros da cláusula.
😂😂😂😂😂 https://t.co/AI6mbMujPj— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
O comunicado dá ainda conta de que o Atlético "agradeceu", mas optou por recusar, o que não foi esquecido na resposta colchonera.
Só que o caso não ficou por aqui, nem pouco mais ou menos, com o Atlético a parecer querer gozar o prato de uma vitória sobre o rival, seguindo algo que já tinha feito com o Barcelona precisamente em relação ao mesmo jogador.
Num tom humorístico que certamente não terá caído nada bem no Santiago Bernabéu, o Atlético enunciou quatro pontos em que goza claramente com o seu maior rival:
- Cortaram o vídeo do Papa em que também diz que é do Atlético;
- Confundiram educação com gratidão, mas que não haja dúvidas: não vos agradecemos;
- Não estudamos ou consideramos qualquer oferta pelo Julián;
- Como não nos podemos dar bem se ainda nos fazem rir mais que o Barcelona.
Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.
2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos…