Jovens portugueses estão preocupados com as alterações climáticas mas têm dificuldade em passar à ação, diz estudo

CNN Portugal
Há 41 min
Pôr-do-sol (EPA/Lusa)
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De acordo com o estudo "Perceções dos Jovens Portugueses sobre Alterações Climáticas e Sustentabilidade", a maioria dos jovens defende que a transição ecológica depende de decisões sistémicas, mais do que de escolhas individuais

Os jovens portugueses preocupam-se com as alterações climáticas e têm intenção de mudar os seus comportamentos para serem mais sustentáveis. De acordo com o estudo "Perceções dos Jovens Portugueses sobre Alterações Climáticas e Sustentabilidade", desenvolvido pela EDP em parceria com a The Equator Company, mais de 86% dos jovens reconhecem que a atividade humana é o principal fator responsável pelas alterações climáticas, 84% acreditam que estas vão afetar as suas vidas no futuro e 80% declaram-se dispostos a mudar comportamentos.

No entanto, quando se olha para o que fazem na prática, verifica-se apenas uma média de cinco medidas de sustentabilidade adotadas a nível individual e 46% indicam mesmo quatro ou menos medidas, sublinha a EDP em comunicado.

Quando questionados sobre quem deve combater as alterações climáticas em Portugal, os jovens colocam o Governo em 1.º lugar (30%), a União Europeia em 2.º (25%) e as Nações Unidas em 3.º (20%). Os cidadãos individuais ficam em 4.º lugar (11%).

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Esta resposta, diz o comunicado, "evidencia uma leitura estrutural do problema e o reconhecimento do papel central das decisões políticas e institucionais. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de uma responsabilidade partilhada, assente na ação articulada entre instituições públicas, empresas, comunidades e cidadãos, cujos contributos são complementares para acelerar a transição ecológica".

Entre os obstáculos à ação individual, os jovens referem preocupações com o custo de vida (48%) e o preço das soluções sustentáveis (46%), para além da perceção de que as mudanças estruturais dependem essencialmente de decisões políticas e económicas. Mencionam ainda a dificuldade em compreender como funcionam, na prática, os mecanismos de mitigação e transição, notando que o foco tem estado mais na sensibilização para os problemas do que nas soluções.

O estudo revela também uma geração mais informada e consciente, sem negacionismo, com apenas 3% a afirmarem que não procuram informação sobre o tema. 

O estudo nacional “Perceções dos Jovens Portugueses sobre Alterações Climáticas e Sustentabilidade” inclui mil entrevistas a jovens de todo o país, com idades entre os 18 e os 25 anos.

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Temas: Jovens Alterações climáticas Ambiente Sustentabilidade
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