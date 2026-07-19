Jovem de 23 anos desaparecido no rio Minho após ter sido arrastado pela corrente

Há 2h e 7min

O alerta foi dado pelos amigos pelas 13h40, levando à mobilização de meios portugueses e espanhóis para buscas no rio e nas margens, enquanto equipas especializadas prestam apoio aos familiares

Um jovem de 23 anos está desaparecido desde o início da tarde deste domingo no Troço Internacional do Rio Minho, entre a ilha da Morraceira, em Seixas, e Lanhelas, no concelho de Caminha.

O jovem estaria a tomar banho no rio quando foi arrastado pela corrente, adiantou à CNN Portugal fonte dos Bombeiros. O alerta foi dado pelos amigos cerca das 13h40, levando a Autoridade Marítima Nacional a desencadear uma operação de busca.

As buscas estão a ser realizadas no rio e ao longo das margens por elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha e da Comandância Naval do Minho. A operação é coordenada pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha.

Foram também mobilizados elementos do projeto SeaWatch, bombeiros de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, uma embarcação do navio-patrulha Rio Minho, meios particulares e duas embarcações espanholas. Pelas 15h00, mais de 40 operacionais participavam na operação.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima e o INEM foram acionados para prestar apoio aos familiares e amigos do jovem, enquanto as buscas prosseguem para tentar localizá-lo.