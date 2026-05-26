Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

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Corpo foi encontrado fundeado junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita

Os Bombeiros Sapadores de Coimbra localizaram esta tarde no rio Mondego o corpo do jovem estrangeiro de 27 anos, estudante de Erasmus, que estava dado como desaparecido há mais de 24 horas.

Segundo o comandante José Palrilha, cerca das 15:15, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores fundeado junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita.

As buscas decorriam desde as 06:00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".

A operação começou por decorrer junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante.

Às 15:50, o corpo ainda não tinha sido retirado do rio Mondego, aguardando-se pelas perícias das autoridades competentes para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.