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Joseph é o homem que grita mais alto no mundo inteiro. Faz tanto barulho como um avião a jato a descolar

Manuela Micael
Há 19 min
Joseph McGrail-Bateup
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Fez sete tentativas só para dizer uma palavra, que foi a palavra "agora", e ficou sem voz nos dias seguintes

Joseph McGrail-Bateup é técnico de manutenção e de ar condicionado e “pregoeiro honorário”. Este australiano de 58 anos, residente em Camberra, foi reconhecido pelo Guinness World Records como a pessoa mais barulhenta do mundo. O livro dos recordes diz que é, desde a última semana, a pessoa com o grito mais alto de sempre – 122,4 decibéis, um valor acima do limiar da dor.

Como termo de comparação, um avião a jato comercial pode atingir, durante a descolagem, entre 120 e 150 decibéis (dB), dependendo do tipo de aeronave, da potência dos motores e da distância a que a medição é feita. Uma conversa normal em ambiente de escritório produz mais ou menos 50 dB, um concerto de rock por chegar aos 110 dB e o limiar da dor situa-se à volta dos 120 dB.

Na semana passada, Joseph bateu o recorde anterior de 121,7 dB estabelecido pela professora da Irlanda do Norte Annalisa Flanagan, em 1994. O recordista garante que não treinou para alcançar tal feito. “Não há maneira de se poder realmente praticar para isto. Temos de guardar isso para o dia em questão, especialmente com a tentativa de recorde mundial”, disse, esta terça-feira, citado pela Associated Press.

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“Fiz sete tentativas só para dizer uma palavra, que foi a palavra ‘agora’, e fiquei sem voz nos dias seguintes também. A minha voz ficou rouca. Foi terrível. Por isso, não, não se pode realmente treinar para isso. Mas é muito divertido quando se está a fazê-lo”, acrescentou.

Joseph McGrail-Bateup faz questão de frisar que se considera o homem mais barulhento do mundo, e não a pessoa mais barulhenta, já que não havia nenhum recorde anterior para o homem que grita mais alto.

“Estou contente por ela (Flanagan) poder manter o seu recorde. Assim, ela continua a ser a mulher mais barulhenta do mundo e eu sou o homem mais barulhento do mundo”, disse.

Joseph McGrail-Bateup diz que descobriu o recorde da professora irlandesa quando pesquisava sem sucesso no Guinness World Records por feitos na área dos pregadores municipais. Joseph diz que se tornou competitivamente barulhento quando foi nomeado pregador municipal oficial de Camberra, em 2017. Trata-se de uma função honorária e a tempo parcial criada pelo município e que ele considera “uma brincadeira”.

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O seu nome de pregador municipal é Lord Joseph. Faz anúncios em eventos comunitários, festas escolares e exposições de automóveis.

Não é a primeira vez que Joseph bate um recorde mundial. Em 2019, bateu o recorde de velocidade para um arqueiro que dispara dez flechas. O seu tempo de 60,03 segundos reduziu em uma fração de segundo um recorde que se mantinha desde 2015. Menos de um ano depois foi, contudo, destronado por um menino de sete anos, que o bateu por 11,4 segundos.

Joseph diz que não estava interessado em tentar recuperar o recorde de arqueiro mais rápido e garante que não quer manter o seu recorde de gritos por muito tempo: “Se alguém me vencer, isso é fantástico. Os recordes existem para serem batidos.”

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Temas: Joseph McGrail-Bateup Grito Guinness World Records Livro do Guinness
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