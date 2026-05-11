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Morreu o antigo presidente da Câmara de Faro José Vitorino

Agência Lusa , AG
Há 50 min
Câmara Municipal de Faro (CMF)

Foi deputado na Assembleia da República durante nove anos, antes de assumir a autarquia

O ex-deputado social-democrata e antigo presidente da Câmara de Faro José Vitorino morreu esta segunda-feira aos 80 anos, disse à Lusa o presidente do PSD Algarve, Cristóvão Norte.

José Vitorino foi presidente da Câmara de Faro entre 2001 e 2005, tendo sido eleito como independente nas listas do PSD. Foi também presidente do PSD Algarve e deputado à Assembleia da República durante cerca de uma década, entre 1976 e 1985.

O ex-autarca foi ainda governador civil de Faro, por um curto espaço de tempo, líder associativo e secretário de Estado das Comunidades durante o VIII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

O líder do PSD Algarve descreveu José Vitorino como “uma figura relevantíssima da história dos últimos 50 anos do Algarve”, região da qual “nunca desistiu”, tendo sido um dos autores de um projeto de lei em 1977 que abriu caminho à criação da Universidade do Algarve, dois anos depois, em 1979.

Segundo Cristóvão Norte, o seu nome ficará ligado àquela que considera uma das decisões mais transformadoras da história democrática: a criação da Universidade do Algarve.

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“Há decisões políticas que sobrevivem largamente aos seus autores. A Universidade do Algarve é uma dessas obras. E o nome de José Adriano Gago Vitorino ficará justamente associado a uma das mais importantes conquistas do Algarve democrático”, referiu.

José Vitorino abandonou o PPD/PSD em 1985, mantendo, contudo, participação na vida política após a saída formal do partido.

Ainda concorreu à presidência da Câmara em 2005, mas perdeu para o socialista José Apolinário, aceitando o seu lugar como vereador independente.

Nas eleições autárquicas de 2009, José Vitorino concorreu novamente à Câmara de Faro através do Grupo de Cidadãos “Vitorino com Faro no Coração”. Em 2013, repetiu a candidatura sob o nome do Grupo de Cidadãos, Vitorino - Salvar Faro, Com Coração”.

Temas: José Vitorino PSD Faro Presidente da Câmara de Faro
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