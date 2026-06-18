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Namorada de Sócrates recusa responder em tribunal no julgamento da Operação Marquês

Agência Lusa , MM
Há 1h e 7min
José Sócrates no Campus de Justiça (António Cotrim/Lusa)
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Lígia Correia tem uma relação com José Sócrates desde 2011 e vive com o ex-primeiro-ministro desde 2014. Invocou a relação com o arguido para justificar a recusa em testemunhar

Uma das testemunhas ouvidas esta quinta-feira no julgamento do processo Operação Marquês, recusou responder dizendo que vive com o ex-primeiro-ministro desde 2014, acabando o seu depoimento por ser adiado.

Lígia Correia começou por dizer ao coletivo presidido pela juíza Susana Seca que não precisava de advogado e explicou que tem uma relação com o antigo primeiro-ministro desde 2011, com interrupções, e que vivem juntos desde 2014.

Minutos depois, quando começou a ser questionada sobre factos concretos, Lígia Correia recusou responder, justificando com a relação mantida entre os dois.

A sessão acabou por ser interrompida e, quando o coletivo de juízes regressou à sala, Lígia Correia mudou de ideias em relação à presença de um advogado.

“Durante esta pausa refleti e pretendo consultar um advogado”, disse.

Com esta decisão por parte da testemunha, o tribunal decidiu adiar o depoimento de Lígia Correia para o próximo dia 30 de junho, às 09:30.

Antes, testemunhou Célia Tavares, que disse ter tido uma relação com José Sócrates entre 2012 e 2014 e que confirmou ter recebido envelopes com dinheiro, entregues pelo motorista do ex-primeiro-ministro, João Perna, também arguido neste processo.

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Célia Tavares disse que recebeu por diversas vezes à porta de sua casa envelopes com dinheiro - entre 300 e 400 euros - e cerca de dois mil euros por transferência bancária.

O dinheiro, acrescentou, seria para pagar despesas pessoais relacionadas com a casa e com a faculdade, uma vez que nessa altura, em 2012, frequentava o curso de Direito.

Célia Tavares disse ainda em tribunal que fez 17 viagens a Paris, França, tendo conhecido duas casas de José Sócrates.

O antigo primeiro-ministro socialista é um dos 21 arguidos deste processo e responde, entre outros crimes, por três corrupção, por ter, alegadamente, recebido dinheiro para beneficiar o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o 'resort' algarvio de Vale do Lobo.

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Temas: José sócrates Tribunal Julgamento Operacao marques Lígia correia
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