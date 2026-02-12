Sócrates reage a suspeitas de esquema: "Santos Silva nunca mais me pagou nem um cafezinho"

CNN Portugal
Há 1h e 53min
O ex-primeiro-ministro José Sócrates, principal arguido no caso de corrupção Operação Marques, chega ao Tribunal Penal Central de Lisboa, em Lisboa, Portugal, a 10 de setembro de 2025. EPA/FILIPE AMORIM. LUSA

Ex-primeiro-ministro diz desconhecer "em absoluto qualquer negócio entre terceiros sobre compras de casas e outras transações"

José Sócrates, confrontado com a investigação do semanário Sol sobre um alegado novo esquema de branqueamento de capitais que permita ao amigo Carlos Santos Silva financiar-lhe a vida nos últimos anos - através da compra fictícia de uma casa, na Malveira, a um primo do antigo primeiro-ministro -, diz à CNN Portugal desconhecer “em absoluto qualquer negócio entre terceiros sobre compras de casas e outras transações. Nada disso me diz respeito”. 

“É algo de que me defendo há 12 anos e que se repete: o único padrão que se mantém é o da maledicência e das falsidades no espaço público contra mim”, diz, reforçando: “desde que fomos presos em 2014 que o engenheiro Santos Silva não me paga nem sequer um cafezinho”, garante. 

“São lamentáveis estes métodos do Ministério Público para perseguir pessoas, plantando nos jornais suspeitas infundadas que inventam contra mim - é o único método que conhecem. Por exemplo em relação à compra e venda das casas da minha mãe, já ficou mais do que provado de que foi tudo legítimo, suspeitas infundadas”, conclui.

Temas: José Sócrates Santos Silva Branqueamento Malveira

Relacionados

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Operação Marquês: advogada de Coimbra é a nova defensora de Sócrates 

"Sem qualquer razão aparente, e imediatamente após a vítima abrir a porta de casa", um homem atacou uma mulher com um bastão e uma arma branca

Operação Marquês: Supremo nega recurso de Sócrates contra alteração de crimes

PJ faz buscas na Câmara de Mesão Frio

Crime e Justiça

Falsificação de arte em Portugal: o negócio milionário que cresce na sombra

Há 32 min
08:29

"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates

Há 48 min

Sócrates reage a suspeitas de esquema: "Santos Silva nunca mais me pagou nem um cafezinho"

Há 1h e 53min

Supremo considera nulo acórdão que condenou homicida do Centro Ismaili e manda reabrir julgamento

Há 2h e 58min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Hoje às 07:00

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Hoje às 16:41

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Hoje às 17:19

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21