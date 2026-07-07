MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Juiz com menos de quatro anos de experiência vai presidir ao julgamento secundário de José Sócrates

Agência Lusa , TFR
Há 49 min
José Sócrates (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Para já, não há data para o início do julgamento

O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai ser julgado no processo secundário da Operação Marquês por um coletivo presidido por um juiz com menos de quatro anos de serviço, menos do que a regra geral em tribunais centrais.

Em causa está o processo em que o chefe de Governo entre 2005 e 2011 e o empresário Carlos Santos Silva respondem por três crimes de branqueamento de capitais, cujo julgamento vai decorrer no Tribunal Central Criminal de Lisboa, por um coletivo de três juízes.

Em 28 de julho de 2025, o processo foi distribuído por sorteio ao juiz 18, lugar que era então ocupado por um juiz, Vítor Teixeira de Sousa, que, segundo o Diário da República, foi, em abril de 2026, nomeado pela Assembleia da República, por proposta do PS, vogal do Conselho Superior de Magistratura (CSM), deixando aquele coletivo sem juiz-presidente.

Questionado pela Lusa sobre como será selecionado o substituto de Vítor Teixeira de Sousa, que entre 2021 e 2024 exerceu funções de chefe de gabinete no Governo de António Costa (PS), o CSM esclareceu hoje que "o juiz que assumirá o processo é o juiz colocado, no âmbito do movimento judicial anual, na vaga de auxiliar de substituição do Juízo [Tribunal] Central Criminal de Lisboa".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a versão final do movimento divulgada em 3 de julho no 'site' do CSM, a vaga será ocupada, a partir de 1 de setembro de 2026, por Rúben Vieira, proveniente do Juízo de competência genérica de Serpa, no distrito de Beja.

À data de 31 de dezembro de 2025, o juiz tinha dois anos, 11 meses e 27 dias de serviço na magistratura, indica a mais recente lista de antiguidade dos magistrados judiciais, o que significa que, em setembro, terá menos de quatro anos de experiência.

Em resposta por escrito à Lusa, o CSM reconheceu que "a colocação em juízos centrais exige, em regra, classificação não inferior a Bom com Distinção e dez anos de serviço", mas ressalvou que, "quando não existam candidatos que reúnam esses requisitos, a lei permite a colocação de juízes que não os preencham".

O órgão de gestão dos juízes escusou-se, contudo, a responder se considera adequado que um juiz com menos anos de serviço do que exige a regra geral presida ao julgamento de um antigo primeiro-ministro, alegando que "não comenta opções individuais de colocação nem faz juízos sobre a adequação de juízes concretos a determinados processos".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Todos os juízes exercem funções após concluírem a formação especializada no Centro de Estudos Judiciários. Uma vez colocados nos tribunais, exercem a função jurisdicional com total independência e responsabilidade", sublinhou o CSM.

Para já, não há data para o início do julgamento, informou o mesmo órgão.

A separação de processos na Operação Marquês tem na génese a decisão instrutória do processo principal proferida em abril de 2021 pelo juiz Ivo Rosa, à data no Tribunal Central de Instrução Criminal, e que foi sofrendo várias reviravoltas na sequência de diversos recursos.

O julgamento do processo principal, no qual José Sócrates (PS) e Carlos Santos Silva são dois dos 21 arguidos, decorre desde 03 de julho de 2025 no Tribunal Central Criminal de Lisboa, presidido por um outro coletivo de juízes.

Os 21 arguidos respondem por um total de 117 crimes económico-financeiros alegadamente praticados entre 2005 e 2014, incluindo corrupção, e têm negado, em geral, a prática de qualquer ilegalidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: José Sócrates Operação Marquês Julgamento Tribunal Central Criminal de Lisboa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Provoca 50 mil euros em estragos, grava tudo e publica o vídeo. Acabou detida

Há 1 min

"Quando se ataca um polícia, ataca-se a sociedade toda": ministro condena agressão no aeroporto de Lisboa

Há 11 min

"As causas serão determinadas pelas entidades responsáveis": gestora da Carris Metropolitana lamenta acidente com autocarro que matou duas pessoas

Há 42 min

Juiz com menos de quatro anos de experiência vai presidir ao julgamento secundário de José Sócrates

Há 49 min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Ontem às 18:59

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

Ontem às 22:21

Acidente com autocarro faz dois mortos e 16 feridos em Agualva-Cacém

Há 3h e 31min

Encarregados de educação pedem anulação dos exames nacionais e lançam petição

Ontem às 12:47

Morreu o cineasta João Milagre, um dos fundadores da Galeria Zé dos Bois. Tinha 56 anos

Ontem às 13:59

Roberto Martínez, o magoado, anuncia a saída da Seleção (e ainda nos avisa que temos as televisões avariadas)

Ontem às 22:56

Rússia está à beira de uma crise bancária "explosiva" face a próximo pacote de sanções da UE

Ontem às 14:31

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35

Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

Hoje às 09:26
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Cabo Verde é um coração limpo, esta FIFA é uma vergonha

Ontem às 13:41
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

5 jul, 10:30