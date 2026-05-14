Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Sócrates pede indemnização ao Estado por atrasos na Operação Marquês

Agência Lusa , MSM
Há 38 min
Sócrates em tribunal (Filipe Amorim/Lusa)

Ex-primeiro-ministro exige pelo menos 50 mil euros e acusa o Ministério Público de violar prazos razoáveis no processo

O Tribunal Administrativo de Lisboa começa esta quinta-feira a julgar uma ação de 2017 em que o antigo primeiro-ministro José Sócrates exige ser indemnizado pelo Estado em pelo menos 50 mil euros, devido à duração do processo Marquês.

Segundo a ação intentada em 06 de fevereiro de 2017, a que a Lusa teve acesso, em causa está sobretudo a alegada violação pelo Ministério Público dos prazos para a conclusão do inquérito, comprometendo assim o direito do chefe de Estado entre 2005 e 2011 a uma decisão judicial num prazo razoável.

O inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito da qual José Sócrates chegou a estar preso preventivamente, foi aberto em julho de 2013 e a acusação foi deduzida em outubro de 2017.

Após uma longa fase de instrução e recursos nos tribunais superiores, o julgamento do ex-governante socialista e outros 20 arguidos por corrupção e outros crimes começou em 03 de julho de 2025 no Tribunal Central Criminal de Lisboa, faltando ainda ouvir dezenas de testemunhas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em abril de 2026, o antigo primeiro-ministro, de 68 anos, acusou a Justiça de ter marcado o julgamento da ação administrativa para hoje e amanhã por "medo da jurisdição europeia", na qual José Sócrates intentou, em 2025, uma outra ação contra o Estado português.

A acusação foi rejeitada pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que garantiu que a ação administrativa obedeceu a "uma sequência regular de atos, com intervalos que, em regra, não ultrapassaram os três meses".

O julgamento, público, está agendado para as 10:00, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, no Campus de Justiça de Lisboa.

Temas: José Sócrates Justiça Operação Marquês Tribunal Estado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Burlaram 84 pessoas em apenas seis meses: família montou esquema criminoso através do MB Way

Há 11 min

"Basta percorrer o IC8". Proteção Civil alerta para "potencial muito grande" de haver "novamente grandes incêndios"

Há 16 min

Sócrates pede indemnização ao Estado por atrasos na Operação Marquês

Há 38 min

Governo avança com nova lei laboral apesar da oposição dos sindicatos

Há 43 min
Mais País

Mais Lidas

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

12 mai, 19:08

Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite

Ontem às 12:31

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

NATO ativa alertas e Ucrânia diz que está "em curso" um dos maiores ataques da Rússia

Ontem às 16:50

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Bancos obrigados a devolver quase nove milhões de euros cobrados indevidamente

Ontem às 08:58

Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

12 mai, 14:18