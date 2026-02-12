Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

O ex-primeiro-ministro José Sócrates, principal arguido no caso de corrupção Operação Marques

Investigação do semanário Sol esta sexta-feira nas bancas

De que vive afinal José Sócrates, sem trabalhar desde que foi detido por corrupção na Operação Marquês – e quem faz chegar dinheiro ao antigo primeiro-ministro para o seu dia a dia? Um mistério com dez anos, cuja resposta estará numa investigação do semanário Sol, esta sexta-feira nas bancas: o alegado esquema voltará a passar pelo amigo Carlos Santos Silva, e mais uma vez por negócios fictícios na aquisição de imóveis, com a colaboração dos primos Pinto de Sousa.

Em 2022, segundo o Sol, Santos Silva comprou uma moradia na Malveira a familiares do antigo primeiro-ministro. A suspeita é de que este possa ser mais um negócio simulado, como outros que foram feitos no passado na aquisição por Santos Silva de apartamentos à mãe de José Sócrates, para fazer chegar dinheiro ilícito às mãos do ex-governante.

Agora, o imóvel foi comprado a Pedro Pinto de Sousa, primo de Sócrates, por 775 mil euros, conforme documentos consultados pelo Sol. E essa será uma forma de a família fazer chegar dinheiro ao antigo primeiro-ministro para as despesas do dia a dia. Pedro é irmão de José Paulo Pinto de Sousa, também primo direito de Sócrates e arguido na Operação Marquês, onde é acusado de ser o primeiro testa de ferro do antigo governante. Era, segundo o Ministério Público, quem guardava o dinheiro dos alegados subornos que aquele foi recebendo durante anos por decisões que tomava em favor de determinados grupos económicos.

Segundo o processo, o dinheiro – cerca de 34 milhões de euros - acabaria por ser escondido em contas offshore na Suíça, geridas por Carlos Santos Silva. Com a acusação do Ministério Público no Processo Marquês, grande parte desta fortuna ficou congelada, mas voltou a ficar disponível em 2021, quando o juiz Ivo Rosa fez cair a maior parte dos crimes imputados aos arguidos. Depois do descongelamento dos bens, Sócrates e o amigo Santos silva não terão perdido tempo e voltaram ao esquema que permitirá ao primeiro uma vida faustosa, sem trabalhar: logo em 2022 o empresário comprou uma vivenda ao primo do antigo primeiro-ministro.

O padrão, de resto, é, segundo o Sol, o mesmo que tinha já sido usado em 2018, para fazer chegar às mãos de José Paulo o apartamento T4 onde vive hoje Sócrates, na Ericeira - a pouco mais de 20 quilómetros da Malveira.

