Ministro da Educação nega estar a "perseguir" Saramago porque Mário de Carvalho "também é militante do PCP"

Agência Lusa , JGR
1 abr, 18:11
Ministro Fernando Alexandre (Lusa)

Leitura do Nobel português em vias de deixar de ser obrigatória

O ministro da Educação respondeu esta quarta-feira a críticas do PS sobre a possibilidade de José Saramago deixar de ser leitura obrigatória no 12.º ano, afastando qualquer viés ideológico uma vez que a alternativa "também é militante do PCP".

O tema foi levado ao debate setorial com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que está a decorrer no parlamento, pelo deputado socialista Porfírio Silva, que considerou existir um "histórico da direita portuguesa de perseguição ao escritor José Saramago".

Referindo-se à versão preliminar revista das aprendizagens essenciais (AE), em consulta pública desde 27 de março, o deputado afirmou que a possibilidade de os professores de Português optarem entre duas obras de José Saramago e um livro de Mário de Carvalho levanta preocupações.

"O PS não quer transformar uma decisão curricular numa decisão política. Deve ser pedagógica e educacional", defendeu Porfírio Silva, pedindo garantias de que "não haverá nenhum enviesamento ideológico sobre leituras de escolaridade obrigatória".

Na resposta, o ministro da Educação, Ciência e Inovação afirmou que o PS pode estar "descansado".

"O que é dado como opção, numa avaliação exclusivamente técnica, é escolher um escritor militante do PCP e outro escritor que, tanto quanto sei, também é militante do PCP", disse Fernando Alexandre.

Nesta proposta de revisão das AE, o escritor José Saramago, prémio Nobel da Literatura, deixa de ser de leitura obrigatória no 12.º ano, podendo as escolas optar por outros autores.

Atualmente, estão previstas duas obras de José Saramago como opção dentro do romance ("Memorial do Convento" ou "O Ano da Morte de Ricardo Reis"), mas a versão preliminar passa agora a incluir uma terceira opção, com um livro de Mário de Carvalho como alternativa ("Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde").

O ministro da Educação já tinha respondido, na segunda-feira, à contestação gerada pela proposta, explicando que a consulta pública sobre as aprendizagens essenciais "é absolutamente técnica" e que não há ainda nenhuma decisão.

Na altura, Fernando Alexandre salientou que "José Saramago é, obviamente, um escritor de referência" e admitiu que deve ser obrigatório ler este como outros escritores nacionais, apontando que há "grandes escritores em Portugal".

Durante o debate de hoje, no parlamento, o responsável voltou a sublinhar a natureza técnica da proposta, recusando o elogio do deputado Rui Cardoso, do Chega, que apontou a coragem do MECI para retirar a obrigatoriedade de lecionar José Saramago.

“Tenho coragem para fazer muitas coisas, mas neste caso não foi um ato meu, nem do secretário de Estado”, disse Fernando Alexandre, admitindo, ainda assim, que não considera a alteração “problemática”.

“Acho que Saramago não tem de ser obrigatório. Olhando para outros escritores portugueses, consigo identificar vários que podiam estar como opção”, disse, referindo nomes como Agustina Bessa Luís, António Lobo Antunes ou Gonçalo M. Tavares.

Já em resposta a Inês Sousa Real, do PAN, sublinhou a ausência no currículo de outros autores como a escritora brasileira Clarice Lispector e insistiu: “O Nobel é uma referência, mas temos outros ‘nobelizáveis’ e o que precisamos é de boa literatura”.

Temas: José Saramago PCP Fernando Alexandre Ministro da Educação

Governo

O Melhor Quiz de Política | Há sempre um pestinha que estraga a festa

4 abr, 10:00
00:56

Polígrafo. Nuno Melo beijou a mão do embaixador israelita?

3 abr, 21:55

Montenegro admite que os últimos dois anos "foram intensos" mas garante que "hoje o país está melhor e os portugueses também"

2 abr, 16:29
04:59

Montenegro "fala bem dos problemas" que afetam os portugueses. E as "soluções efetivas", onde estão?

2 abr, 15:36
Mais Governo

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20