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Morreu o designer José Santa-Bárbara, autor do logótipo da CP

Agência Lusa , AM
Há 49 min
José Santa-Bárbara (CGTP)

Tinha 89 anos

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O designer José Santa-Bárbara, autor de nove capas de discos de José Afonso e do logótipo da CP, morreu na terça-feira, informou o PCP, que o recorda como um dos maiores artistas portugueses e um militante comunista “sempre presente”.

Nascido em 1936, nas Caldas da Rainha, o artista plástico e designer José Santa-Bárbara é recordado pelo PCP, partido em que militava desde jovem, pela sua “relevante e extensa” obra nas artes visuais, em áreas como a escultura, a pintura, a medalhística, a ilustração e o design.

O percurso de José Santa-Bárbara fica marcado pela autoria de nove capas dos discos de José Afonso, bem como pelo logótipo da CP, das intervenções plásticas nas estações de Entrecampos e Santa Apolónia do Metropolitano de Lisboa e das estações ferroviárias do Pragal, Entrecampos e Rossio.

Numa nota divulgada esta quarta-feira, o PCP assinalou que Santa-Bárbara participou no MUD Juvenil e na VII Exposição Geral de Artes Plásticas, “importantes espaços e momentos de resistência ao fascismo”, tendo integrado, desde sempre, as Bienais de Artes Plásticas da Festa do Avante!".

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“Durante a sua vida, o seu intenso e diversificado trabalho nas artes visuais foi sempre consonante com o seu empenho nas atividades do PCP. Portugal perde um dos seus maiores artistas, o Partido um seu activo e sempre presente militante”, lê-se, na nota.

Temas: José Santa-Bárbara Pcp CP Designer
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