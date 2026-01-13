Sócrates volta a ficar sem advogado

Há 2h e 42min

Antigo primeiro-ministro pede ao tribunal mais 20 dias para escolher novo defensor

O advogado José Preto renunciou esta terça-feira à defesa de José Sócrates, numa carta enviada ao tribunal a que a TVI e a CNN Portugal tiveram acesso.

O antigo primeiro-ministro volta assim a ficar sem advogado - e pede ao tribunal mais 20 dias para escolher novo defensor, não aceitando a representação da advogada oficiosa escolhida pelo tribunal.

Os motivos da renúncia prendem-se com o facto de a juiz presidente não ter aceitado que José Preto se restabelecesse depois de um longo internamento, por motivos de saúde, antes de retomar as sessões de julgamento.