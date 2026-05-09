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Aguiar-Branco assinala Dia da Europa e diz que UE "representa a paz"

Agência Lusa , MSM
Há 18 min
Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco (LUSA/António Cotrim)

Presidente do parlamento destaca também as mudanças trazidas pela adesão portuguesa à CEE

O presidente da Assembleia da República assinalou este sábado o Dia da Europa defendendo que “o projeto europeu representa a paz” e a cooperação e salientando a importância da adesão europeia de Portugal “na construção de uma identidade comum”.

Numa mensagem em vídeo divulgada nas suas redes sociais por ocasião do Dia da Europa, José Pedro Aguiar-Branco afirmou que a “Europa é mais do que um continente”, descrevendo-a como “uma cultura, uma civilização, um modo de viver e pensar o mundo”.

O presidente do parlamento português frisou que, nas últimas décadas, a “Europa construiu um modelo social único, baseado na liberdade económica, na solidariedade e no bem comum” e elencou o papel da União Europeia na construção da paz.

“Um projeto que garantiu a livre circulação de pessoas, bens e capitais. A liberdade de estudar, trabalhar e investir em qualquer país da União Europeia. Mas, acima de tudo, o projeto europeu representa a paz. Representa, depois de séculos de conflito, uma opção pelo diálogo e pela cooperação”, frisou.

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Neste vídeo, Aguiar-Branco sublinhou ainda o impacto da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), há 40 anos, apontando transformações na criação de infraestruturas e no desenvolvimento regional e considerando que essas são mudanças reconhecidas pelos portugueses.

O presidente da Assembleia da República salientou ainda a importância da adesão de Portugal ao projeto europeu na “construção de uma identidade comum”.

“Neste Dia da Europa, celebramos tudo isto. O passado que partilhamos, a cultura que vivemos e o futuro que estamos a construir”, concluiu.

Temas: José Pedro Aguiar-Branco UE Paz Dia da Europa CEE
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