José Mourinho deverá ser oficializado no Real Madrid no domingo

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A apresentação de Mourinho poderá acontecer no estádio Santiago Bernabéu já na segunda-feira

José Mourinho deverá ser oficializado como novo treinador do Real Madrid já no próximo domingo, segundo informações apuradas pela CNN Portugal. O anúncio poderá surgir no dia seguinte ao último jogo da equipa para o campeonato, marcando o início de um processo que deverá avançar de forma muito rápida.

De acordo com a mesma informação, a apresentação de Mourinho poderá acontecer no estádio Santiago Bernabéu já na segunda-feira, ou, no limite, na terça-feira. Depois disso, o treinador português deverá começar de imediato a trabalhar na cidade desportiva de Valdebebas.

O plano previsto aponta para uma sequência rápida: anúncio no domingo, apresentação no início da semana e arranque imediato dos trabalhos. Paralelamente, mantém-se alguma indefinição em relação à constituição da equipa técnica de José Mourinho, que deverá ser conhecida nos mesmos dias.

A apresentação do treinador português deverá acontecer numa altura em que o clube atravessa um período eleitoral. Até sábado decorre a época de apresentação de listas, com Florentino Pérez a recandidatar-se após convocar eleições antecipadas.