Fechado: Fabrizio Romano dá José Mourinho como certo no Real Madrid

Mourinho já tem data para viajar para Madrid, onde tem à espera um contrato de dois anos
José Mourinho vai ser treinador do Real Madrid. De acordo com Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o ainda treinador do Benfica já tem tudo acertado com o clube espanhol para regressar ao Santiago Bernabéu.
Fabrizio Romano deu o seu habitual "here we go", que quase sempre significa que a coisa está mesmo feita.
De acordo com o especialista, já há acordo verbal entre José Mourinho e Real Madrid, faltando apenas assinar os documentos que vão confirmar a segunda passagem do treinador português por Madrid.
O plano inicial passa por um contrato de dois anos, sendo que José Mourinho deve viajar para Madrid depois do jogo entre o Real e o Athletic de Bilbao.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC