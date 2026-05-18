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Fechado: Fabrizio Romano dá José Mourinho como certo no Real Madrid

António Guimarães
Há 1h e 28min
José Mourinho no Fenerbahçe (EPA)

Mourinho já tem data para viajar para Madrid, onde tem à espera um contrato de dois anos

José Mourinho vai ser treinador do Real Madrid. De acordo com Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o ainda treinador do Benfica já tem tudo acertado com o clube espanhol para regressar ao Santiago Bernabéu.

Fabrizio Romano deu o seu habitual "here we go", que quase sempre significa que a coisa está mesmo feita.

De acordo com o especialista, já há acordo verbal entre José Mourinho e Real Madrid, faltando apenas assinar os documentos que vão confirmar a segunda passagem do treinador português por Madrid.

O plano inicial passa por um contrato de dois anos, sendo que José Mourinho deve viajar para Madrid depois do jogo entre o Real e o Athletic de Bilbao. 

Temas: José Mourinho Real Madrid Fabrizio Romano Benfica
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