Mourinho não quer fazer com Trubin a "parolice" que Farioli fez com Diogo Costa

CNN Portugal , PF
Há 52 min
Benfica e FC Porto jogam este domingo às 18:00 no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga. Os encarnados começam a partida a sete pontos dos líderes do campeonato e terão aqui a derradeira oportunidade de voltar a entrar na luta pelo título

A conferência de imprensa de José Mourinho antes do clássico entre Benfica e FC Porto aquece um ambiente na véspera do dia do encontro decisivo para as aspirações dos encarnados no campeonato.

Já perto do final da sessão com os jornalistas, o treinador do Benfica foi questionado sobre as alterações que viu no FC Porto no jogo contra o Sporting, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Discretamente, o Special One aproveitou para mandar uma boca ao rival do Norte.

“De facto, o FC Porto em Alvalade utilizou uma variante que me surpreendeu como analista do lado de lá do ecrã. Criou dificuldades diferentes, obrigou-nos a trabalhar mais, trabalhámos relativamente a essa variante. De resto até podem aparecer com outra variante, temos de ser capazes de ler o jogo, comunicando, sem fazer a parolice de mandar o Trubin para o chão e, enquanto está no chão, eu reunir com os jogadores e fazer um timeout”.

A última frase de Mourinho não terá sido inocente, mas sim uma referência a um polémico momento do penúltimo clássico entre FC Porto e Sporting, a 9 de fevereiro, a contar para a Liga. Com cerca de 10 minutos decorridos e os leões por cima no jogo, o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, caiu lesionado no relvado, o que permitiu aos dragões ter uma espécie de timeout. Durante o período de assistência ao guardião, os jogadores de campo dos azuis e brancos reuniram-se perto do banco de suplentes a ouvir as instruções de Farioli. O jogo acabou por terminar 1-1.

