Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Real Madrid: Mourinho é favorito numa corrida que se faz com mais quatro nomes

António Guimarães
Há 1h e 23min
Benfica-Moreirense (FILIPE AMORIM/LUSA)

Florentino Pérez lidera todo o processo e tem no treinador do Benfica o seu preferido

Há cinco nomes em cima da mesa no Real Madrid, mas nenhum deles parece ter tanta força dentro da estrutura, nomeadamente na cabeça de Florentino Pérez, como o de José Mourinho.

De acordo com o The Athletic, o português está na dianteira da corrida a um dos empregos mais cobiçados no mundo do futebol, ainda que por estes dias, com uma autêntica casa a arder, haja locais mais apetecíveis para se estar.

A publicação escreve que o treinador do Benfica é mesmo o candidato preferido de Florentino Pérez para reerguer um balneário em cacos, que teve o seu episódio mais baixo na preparação para o clássico com o Barcelona, que acabou com o grande rival do Real Madrid campeão.

Ainda antes disso, Ernesto Valverde e Aurélien Tchouaméni envolveram-se num confronto que acabou com o uruguaio a ter um traumatismo cranioencefálico, num episódio que o clube resolveu com uma multa de 500 mil euros a cada um.

Voltando a José Mourinho, que, de acordo com a imprensa espanhola, já fez saber ao Real Madrid que tenciona voltar, ainda que com algumas exigências, tem concorrência de peso e em patamares diferentes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O selecionador dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, o ex-treinador do Liverpool Jurgen Klopp e o atual técnico do AC Milan, Massimiliano Allegri, também são bem vistos pela direção, que tem ainda o nome de Didier Deschamps, selecionador de França, entre os preferidos.

Em todo o caso, e como escreve o The Athletic, nenhum dos processos está tão avançado como o de José Mourinho, tendo já havido contactos entre Real Madrid e Jorge Mendes, que está a representar o treinador neste caso em concreto.

Além disso, e caso o Real Madrid queira mesmo um regresso, terá sempre de falar com o Benfica, nem que seja para saber a forma de pagar os três milhões de euros da cláusula que prende treinador e encarnados durante 10 dias.

Temas: José Mourinho Benfica Real Madrid Treinador
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Benfica

«Rodrigo Zalazar está a tomar antibiótico para a amigdalite»

Há 22 min

Benfica-Sp. Braga, 2-2 (destaques)

Há 24 min
00:35

Sócios do Benfica contestaram Rui Costa no fim do jogo com Sp. Braga

Há 25 min

Mourinho: «Se perdemos o segundo lugar, não foi devido a um mau jogo»

Há 30 min
Mais Benfica

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

Ontem às 22:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Hoje às 07:00

França confirma o primeiro caso de hantavírus no país

Hoje às 08:10

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

Hoje às 09:00

Mexer na idade de reforma? É preciso olhar para a sustentabilidade da Segurança Social e para a qualidade de vida após a aposentação

Ontem às 18:00

Como a China está a aprender lições com os combates dos EUA no Irão

Hoje às 09:12

Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Ontem às 09:00

Conheça a Pompeia moderna enterrada sob toneladas de betão

Ontem às 12:00

É a primeira descoberta deste género: múmia egípcia desenterrada com texto literário no abdómen

Ontem às 15:00

Interferência eletrónica no Golfo Pérsico está a distorcer dados de navegação: há navios parados a 'circular' a 185 km/h

Hoje às 12:05

“Trump é um psicopata, narcisista impulsivo, estúpido e ignorante. O Irão pode ser o seu túmulo”

Ontem às 08:00

Como a retirada humilhante das tropas de Putin do foco terrorista mais mortífero do mundo está a expor a reputação da Rússia

Hoje às 16:45