Real Madrid: Mourinho é favorito numa corrida que se faz com mais quatro nomes

Há 1h e 23min

Florentino Pérez lidera todo o processo e tem no treinador do Benfica o seu preferido

Há cinco nomes em cima da mesa no Real Madrid, mas nenhum deles parece ter tanta força dentro da estrutura, nomeadamente na cabeça de Florentino Pérez, como o de José Mourinho.

De acordo com o The Athletic, o português está na dianteira da corrida a um dos empregos mais cobiçados no mundo do futebol, ainda que por estes dias, com uma autêntica casa a arder, haja locais mais apetecíveis para se estar.

A publicação escreve que o treinador do Benfica é mesmo o candidato preferido de Florentino Pérez para reerguer um balneário em cacos, que teve o seu episódio mais baixo na preparação para o clássico com o Barcelona, que acabou com o grande rival do Real Madrid campeão.

Ainda antes disso, Ernesto Valverde e Aurélien Tchouaméni envolveram-se num confronto que acabou com o uruguaio a ter um traumatismo cranioencefálico, num episódio que o clube resolveu com uma multa de 500 mil euros a cada um.

Voltando a José Mourinho, que, de acordo com a imprensa espanhola, já fez saber ao Real Madrid que tenciona voltar, ainda que com algumas exigências, tem concorrência de peso e em patamares diferentes.

O selecionador dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, o ex-treinador do Liverpool Jurgen Klopp e o atual técnico do AC Milan, Massimiliano Allegri, também são bem vistos pela direção, que tem ainda o nome de Didier Deschamps, selecionador de França, entre os preferidos.

Em todo o caso, e como escreve o The Athletic, nenhum dos processos está tão avançado como o de José Mourinho, tendo já havido contactos entre Real Madrid e Jorge Mendes, que está a representar o treinador neste caso em concreto.

Além disso, e caso o Real Madrid queira mesmo um regresso, terá sempre de falar com o Benfica, nem que seja para saber a forma de pagar os três milhões de euros da cláusula que prende treinador e encarnados durante 10 dias.