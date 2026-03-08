Mourinho não se importa que os adeptos que "há anos se ajoelhavam" aos seus pés o insultem - mas ficou chateado por Lucho o chamar de traidor

Há 57 min

Lance da expulsão do treinador do Benfica foi o começo da conferência de imprensa do Clássico. Para José Mourinho, o quarto árbitro fez um "trabalho péssimo"

José Mourinho garante que foi expulso no Clássico contra o FC Porto por algo que já fez várias vezes no Estádio da Luz: atirar a bola para a bancada depois de um golo do Benfica.

No caso era o 2-2, resultado final, que desencadeou todo um episódio com Lucho González, a quem o treinador do Benfica acabou a chamar de pequenino, de acordo com os gestos feitos e possíveis de ver na transmissão da BTV.

Em conferência de imprensa após o apito final, José Mourinho não indicou especificamente o nome do argentino que hoje é treinador-adjunto no FC Porto, mas disse que alguém da equipa técnica o chamou de “traidor”.

“No túnel chamou-me 50 vezes traidor. Gostava que me explicasse, traidor de quê? Tive no Porto, dei a minha alma ao Porto, tive no Chelsea, dei a minha alma ao Chelsea”, afirmou, percorrendo todo o seu percurso, para defender que o fez com profissionalismo.

Aparentemente magoado, José Mourinho entendia que esses insultos viessem dos adeptos “que há anos atrás eu não podia andar na cidade, que se ajoelhavam aos meus pés, agora insultam-me, não há problema absolutamente nenhum”. Uma clara referência aos adeptos do FC Porto que o viram ganhar tudo pelo clube, incluindo Taça UEFA e Liga dos Campeões.

“Mas um colega de profissão chamar-me traidor… Traidor de quê?”, questionou, afirmando que não gostou do que ouviu, para depois dizer que foi mal expulso, até porque o quarto árbitro fez um “trabalho péssimo”.

Questionado depois pelos jornalistas sobre quem tinha feito a afirmação, José Mourinho foi claro: "Lucho". E depois perguntou se o argentino também traiu o FC Porto quando foi para o Marselha.