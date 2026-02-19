Deputado marxista toma posse como oitavo Presidente do Peru numa década

Há 1h e 14min

José María Balcázar vence votação no parlamento, após a destituição do líder presidente interino, José Jerí

O deputado marxista José María Balcázar tomou posse como novo presidente interino do Peru, depois de ter vencido uma votação no parlamento, após a destituição do líder presidente interino, José Jerí.

Balcázar, membro do partido Peru Livre, que em 2021 apoiou Pedro Castillo, vencedor das presidenciais de 2021, irá liderar o Governo até 28 de julho, quando tomará posse o chefe de Estado que será eleito nas eleições gerais de abril.

O advogado de 83 anos torna-se assim o presidente mais velho da história peruana, superando Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tinha 79 anos quando renunciou para evitar a destituição.

"Defenderei a soberania nacional, a integridade física e moral da República e a independência das suas instituições democráticas. Ampliarei e aplicarei a Constituição Política e as leis do Peru", declarou Balcázar ao tomar posse.

Numa votação à segunda volta, o deputado reuniu 64 dos 113 votos no parlamento, surpreendendo a favorita, a candidata de direita María del Carmen Alva, que recebeu 46 votos.

Alva, deputado do partido Ação Popular, tinha anteriormente ocupado a presidência do parlamento de 2021 a 2022, período marcado por um forte confronto e oposição ao governo de Castillo.

Balcázar venceu com o apoio de partidos de direita que já tinham rejeitado Alva na primeira volta, depois de terem chegado a um acordo para integrar o Governo interino.

O Congresso do Peru aprovou na terça-feira a destituição de José Jeri, um político de direita que enfrenta duas investigações sobre presumível tráfego de influência.

A exoneração de Jeri foi aprovada com 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções.

Esta foi a oitava mudança presidencial na nação andina em quase uma década de instabilidade política desde as eleições de 2016.

Jeri, 39 anos, presidiu ao parlamento até outubro, altura em que sucedeu a Dina Boluarte, que também foi destituída na sequência de um processo desencadeado depois de se ter confessado incapaz de dar resposta a uma onda de violência sem precedentes no país ligada ao crime organizado.

Durante o seu mandato, Jeri enfrentou sete pedidos de destituição da minoria de esquerda e de um bloco de partidos de direita, por "má conduta" e incompetência para o exercício das funções, após duas investigações preliminares abertas em janeiro pelo Ministério Público.

As investigações dizem respeito ao alegado envolvimento no recrutamento de nove mulheres para o Governo e a presumíveis crimes de "tráfico de influências" e "patrocínio ilegal de interesses", devido a encontros semiclandestinos com empresários chineses que tinham contratos com o Estado.

Mas Balcázar, antigo ministro do Supremo Tribunal do Peru, também enfrenta várias investigações e gerou críticas por ter defendido o casamento de menores, durante um debate sobre um projeto de lei para proibir tais uniões.