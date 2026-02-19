Deputado marxista toma posse como oitavo Presidente do Peru numa década

Agência Lusa , AM
Há 1h e 14min
José María Balcázar (EPA)

José María Balcázar vence votação no parlamento, após a destituição do líder presidente interino, José Jerí

O deputado marxista José María Balcázar tomou posse como novo presidente interino do Peru, depois de ter vencido uma votação no parlamento, após a destituição do líder presidente interino, José Jerí.

Balcázar, membro do partido Peru Livre, que em 2021 apoiou Pedro Castillo, vencedor das presidenciais de 2021, irá liderar o Governo até 28 de julho, quando tomará posse o chefe de Estado que será eleito nas eleições gerais de abril.

O advogado de 83 anos torna-se assim o presidente mais velho da história peruana, superando Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tinha 79 anos quando renunciou para evitar a destituição.

"Defenderei a soberania nacional, a integridade física e moral da República e a independência das suas instituições democráticas. Ampliarei e aplicarei a Constituição Política e as leis do Peru", declarou Balcázar ao tomar posse.

Numa votação à segunda volta, o deputado reuniu 64 dos 113 votos no parlamento, surpreendendo a favorita, a candidata de direita María del Carmen Alva, que recebeu 46 votos.

Alva, deputado do partido Ação Popular, tinha anteriormente ocupado a presidência do parlamento de 2021 a 2022, período marcado por um forte confronto e oposição ao governo de Castillo.

Balcázar venceu com o apoio de partidos de direita que já tinham rejeitado Alva na primeira volta, depois de terem chegado a um acordo para integrar o Governo interino.

O Congresso do Peru aprovou na terça-feira a destituição de José Jeri, um político de direita que enfrenta duas investigações sobre presumível tráfego de influência.

A exoneração de Jeri foi aprovada com 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções.

Esta foi a oitava mudança presidencial na nação andina em quase uma década de instabilidade política desde as eleições de 2016.

Jeri, 39 anos, presidiu ao parlamento até outubro, altura em que sucedeu a Dina Boluarte, que também foi destituída na sequência de um processo desencadeado depois de se ter confessado incapaz de dar resposta a uma onda de violência sem precedentes no país ligada ao crime organizado.

Durante o seu mandato, Jeri enfrentou sete pedidos de destituição da minoria de esquerda e de um bloco de partidos de direita, por "má conduta" e incompetência para o exercício das funções, após duas investigações preliminares abertas em janeiro pelo Ministério Público.

As investigações dizem respeito ao alegado envolvimento no recrutamento de nove mulheres para o Governo e a presumíveis crimes de "tráfico de influências" e "patrocínio ilegal de interesses", devido a encontros semiclandestinos com empresários chineses que tinham contratos com o Estado.

Mas Balcázar, antigo ministro do Supremo Tribunal do Peru, também enfrenta várias investigações e gerou críticas por ter defendido o casamento de menores, durante um debate sobre um projeto de lei para proibir tais uniões.

Temas: José María Balcázar Peru Presidente do Peru

Mundo

Pelo menos 13 detidos fugiram de cadeia policial em Moçambique

Há 1 min

Estas pessoas pedem "bolachas e chocolates" em vez "de dinheiro"

Há 5 min

Bill Gates cancela discurso em cimeira de IA na Índia horas antes do início

Há 47 min

Tribunal sul-coreano condena ex-Presidente a prisão perpétua por insurreição

Há 48 min
Mais Mundo

Mais Lidas

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Ontem às 13:22

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Ontem às 15:06

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Ontem às 09:25

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Ontem às 07:00

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Ontem às 16:03

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Ontem às 10:04

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair

Ontem às 19:35

Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização

17 fev, 21:31

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17