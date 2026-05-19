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Antigo primeiro-ministro espanhol Zapatero investigado por alegado tráfico de influências e lavagem de dinheiro

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 33min
Zapatero - EPA/CHEMA MOYA

Ex-governante foi notificado para prestar declarações no dia 2 de junho

O antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero está a ser investigado por alegado tráfico de influências e outros crimes relacionados, no âmbito de um caso que envolve suspeitas de branqueamento de capitais ligados à companhia aérea Plus Ultra, segundo avançou o Tribunal Superior espanhol esta terça-feira, citado pelo El País.

De acordo com a mesma fonte, o Tribunal indicou que o escritório de Zapatero, em Madrid, está a ser alvo de buscas, juntamente com outras três instalações, e acrescenta que o ex-governante foi notificado para prestar declarações no dia 2 de junho.

A investigação está relacionada com a alegada utilização indevida de cerca de 53 milhões de euros em fundos públicos atribuídos pelo Governo espanhol à Plus Ultra após a pandemia. O juiz José Luis Calama, responsável pela 4.ª Vara de Instrução do Tribunal Nacional, está a analisar o destino desses valores, segundo o El País, e as ligações dos proprietários da empresa, que terão conexões com a Venezuela.

No âmbito desta operação, a Unidade de Crimes Económicos e Fiscais (UDEF) da Polícia Nacional estará a realizar diligências, incluindo buscas ao escritório de Zapatero e a outras três empresas associadas ao caso.

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Temas: José Luis Rodríguez Zapatero Investigado Antigo primeiro-ministro espanhol Tráfico de influências Espanha
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